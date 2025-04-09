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Hatay'da inşaat alanında korkunç kaza! Ayağı kayıp düşen işçinin yüzüne inşaat demiri saplandı

09.04.2025 - 12:52Güncellenme Tarihi:

Kaynak: Ufuk AKTUĞ/İSKENDERUN (Hatay), (DHA)

Hatay'da inşaat alanında korkunç kaza! Ayağı kayıp düşen işçinin yüzüne inşaat demiri saplandı

Hatay'ın İskenderun ilçesinde çalıştığı şantiyede ayağı kayıp düşen Muharrem Tunç'un yüzüne inşaat demiri saplandı. Hastaneye kaldırılarak ameliyata alınan Tunç’un yüzüne saplanan demir, doktorların kontrolünde itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı.

İlçedeki Mustafa Kemal Mahallesi'nde bir şantiyede çalışan Muharrem Tunç, sabah saatlerinde ayağı kayarak düştü. Bu sırada yerdeki inşaat demiri Tunç'un boynundan girip yanağından çıktı. Diğer işçilerin ihbarıyla şantiyeye sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, Tunç'u yüzüne saplanan demirle birlikte hastaneye kaldırdı. Ameliyata alınan Muharrem Tunç’un yüzüne saplanan demir, doktorların kontrolünde itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı. Tunç'un sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

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