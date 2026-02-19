Haberin DevamÄ±

Hatay ilk iftar heyecanÄ± baÅŸladÄ±! Ramazanâ€™Ä±n ilk gÃ¼nÃ¼ (19 Åžubat 2026) iftar saat kaÃ§ta, oruÃ§ ne zaman aÃ§Ä±lacak? Ä°ÅŸteÂ tÃ¼mÂ detaylar....Â Â

HATAYâ€™DA Ä°LK Ä°FTAR SAAT KAÃ‡TA? (19 ÅžUBAT 2026)Â

Hatayâ€™da Ramazan'Ä±n birinci gÃ¼nÃ¼nde oruÃ§lar akÅŸam ezanÄ±nÄ±n okunmasÄ±yla birlikte aÃ§Ä±lacak. Ä°ÅŸte il genelinde beklenen o vakitler:Â Â

Hatay Ä°ftar Vakti (AkÅŸam EzanÄ±): 18:27Â Â

Hatay Sahur Vakti (Ä°msak): 05:53Â Â

Hatay Teravih NamazÄ±: 19:41Â

VatandaÅŸlar, akÅŸam ezanÄ±nÄ±n okunmasÄ±yla birlikte yÄ±lÄ±n ilk iftar sofrasÄ±na oturacak ve dualar eÅŸliÄŸinde oruÃ§larÄ±nÄ± aÃ§acaklar.Â

HATAY RAMAZAN Ä°MSAKÄ°YESÄ° 2026 (Ä°LK 5 GÃœN)Â

Â Ramazan ayÄ± boyunca iftar ve sahur saatleri her gÃ¼n birkaÃ§ dakika ileri veya geri giderekÂ deÄŸiÅŸiklik gÃ¶sterecek. Ä°ÅŸte Ramazanâ€™Ä±n ilk gÃ¼nleri iÃ§in Hatay namaz vakitleri:Â

TARÄ°HÂ Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â SAHURÂ Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Ä°FTARÂ Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â TERAVÄ°HÂ

19.02.2026Â 05:53Â 18:27Â 19:41Â 20.02.2026Â 05:52Â 18:28Â 19:42Â 21.02.2026Â 05:51Â 18:29Â 19:43Â 22.02.2026Â 05:49Â 18:30Â 19:43Â 23.02.2026Â 05:48Â 18:31Â 19:44Â

