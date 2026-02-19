Hatayâ€™da ilk iftar heyecanÄ± baÅŸladÄ±! Ramazanâ€™Ä±n ilk günü (19 Åžubat 2026) iftar saat kaçta, oruç ne zaman açÄ±lacak?
On bir ayÄ±n sultanÄ± Ramazan geldi Ã§attÄ±. Hatayâ€™da yaÅŸayan binlerce vatandaÅŸ, "BugÃ¼n iftar saat kaÃ§ta?" ve "Hatay imsakiye 2026" aramalarÄ±yla ilk oruÃ§larÄ±nÄ± aÃ§acaklarÄ± vakti merak ediyor. Diyanet Ä°ÅŸleri BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± tarafÄ±ndan yayÄ±mlanan 2026 Ramazan Ä°msakiyesi ile Hatay iÃ§in iftar, sahur ve teravih saatleri belli oldu. Ä°ÅŸte detaylar...Â
Hatay ilk iftar heyecanÄ± baÅŸladÄ±! Ramazanâ€™Ä±n ilk gÃ¼nÃ¼ (19 Åžubat 2026) iftar saat kaÃ§ta, oruÃ§ ne zaman aÃ§Ä±lacak? Ä°ÅŸteÂ tÃ¼mÂ detaylar....Â Â
HATAYâ€™DA Ä°LK Ä°FTAR SAAT KAÃ‡TA? (19 ÅžUBAT 2026)Â
Hatayâ€™da Ramazan'Ä±n birinci gÃ¼nÃ¼nde oruÃ§lar akÅŸam ezanÄ±nÄ±n okunmasÄ±yla birlikte aÃ§Ä±lacak. Ä°ÅŸte il genelinde beklenen o vakitler:Â Â
Hatay Ä°ftar Vakti (AkÅŸam EzanÄ±): 18:27Â Â
Hatay Sahur Vakti (Ä°msak): 05:53Â Â
Hatay Teravih NamazÄ±: 19:41Â
VatandaÅŸlar, akÅŸam ezanÄ±nÄ±n okunmasÄ±yla birlikte yÄ±lÄ±n ilk iftar sofrasÄ±na oturacak ve dualar eÅŸliÄŸinde oruÃ§larÄ±nÄ± aÃ§acaklar.Â
HATAY RAMAZAN Ä°MSAKÄ°YESÄ° 2026 (Ä°LK 5 GÃœN)Â
Â Ramazan ayÄ± boyunca iftar ve sahur saatleri her gÃ¼n birkaÃ§ dakika ileri veya geri giderekÂ deÄŸiÅŸiklik gÃ¶sterecek. Ä°ÅŸte Ramazanâ€™Ä±n ilk gÃ¼nleri iÃ§in Hatay namaz vakitleri:Â
TARÄ°HÂ Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â SAHURÂ Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Ä°FTARÂ Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â TERAVÄ°HÂ
19.02.2026Â
05:53Â
18:27Â
19:41Â
20.02.2026Â
05:52Â
18:28Â
19:42Â
21.02.2026Â
05:51Â
18:29Â
19:43Â
22.02.2026Â
05:49Â
18:30Â
19:43Â
23.02.2026Â
05:48Â
18:31Â
19:44Â
