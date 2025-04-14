Hatay'da devlet hastanesinde refakatçilere resim kursu açıldı!

İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve İl Sağlık Müdürlüğünce imzalanan protokol kapsamında, hastanenin palyatif bakım servislerinde tedavi gören hastalara refakat eden kişilerin moral bulması için resim kursu başlatıldı.

Defne Devlet Hastanesi Başhekim Yardımcısı Esra Yılmaz İçen, AA muhabirine, ilk etapta haftada 4 saat düzenlenen kursa 12 hasta yakınının başvurduğunu söyledi.

Kursun genişletileceğini dile getiren İçen, "Palyatif bakımda hasta ve hasta yakınları bir bütün olarak ele alınır. Bizler de ilk etapta uygulama kolaylığı ve daha çok kişiye ulaşmak için resimle başlayan eğitimimize ilerleyen haftalarda mozaik yapmayı da ekleyeceğiz." dedi.

Defne Halk Eğitimi Merkezinin görsel sanatlar öğretmeni Mahir Şirin, hasta yakınlarının resim yapmaya ilgi duyduğunu, kursun katılımcılar için terapi olduğunu anlattı.

Kursiyerlerden Kader Şirin de eşinin tedavisi için hastaneye geldiklerini, burada resim yaparak moral bulduklarını belirtti.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen Hatay'da Defne Devlet Hastanesi'nin yapımı 60 günde tamamlanmıştı.