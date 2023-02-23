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Hatay'da 5 büyüklüğünde deprem

Hatay'da 5 büyüklüğünde yeni bir deprem meydana geldi. Depremin merkez üssü Hatay'ın Defne ilçesi olarak açıklandı.

23.02.2023 - 19:03 |
Hatay'da 5 büyüklüğünde deprem

AFAD'dan gelen son dakika açıklamasına göre Hatay'ın Defne ilçesinde 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, deprem saat 18.53'te Hatay'ın Defne ilçesinde yaşandı. Deprem, 9,76 kilometre derinlikte oldu.

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