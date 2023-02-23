Hatay'da 5 büyüklüğünde deprem
Hatay'da 5 büyüklüğünde yeni bir deprem meydana geldi. Depremin merkez üssü Hatay'ın Defne ilçesi olarak açıklandı.
23.02.2023 - 19:03 |
AFAD'dan gelen son dakika açıklamasına göre Hatay'ın Defne ilçesinde 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, deprem saat 18.53'te Hatay'ın Defne ilçesinde yaşandı. Deprem, 9,76 kilometre derinlikte oldu.
#DEPREM: Hatay ili Defne ilçesinde saat 18.53’te 5,0 büyüklüğünde bir artçı deprem meydana geldi.— AFAD (@AFADBaskanlik) February 23, 2023
Gelişmeleri takip ediyoruz.
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