Hatay'da 4.7 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre; merkez üssü Hatay'ın Kırıkhan ilçesi olan 4.7 büyüklüğündeki deprem meydana geldi.

Saat 11.36'da yaşanan deprem, 7.88 kilometre derinlikte kaydedildi. İlk belirlemelere göre, herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

PANİKLE DIŞARI KAÇTILAR



Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde saat 11.36'da meydana gelen 4.7 büyüklüğündeki depremi ev ve iş yerlerindeyken hisseden vatandaşlar panikle dışarı kaçtı.

Cep telefonlarıyla yakınlarını arayan vatandaşlar, kısa süreli korku yaşadı. İş yerinde yemek üretimi yaparken depreme yakalanan Ahmet Yılmaz, "Sarsıntı büyüktü, 6.0 gibi hissettik. Çalışanlarla birlikte dışarı çıktık. Şu an içeride kazanlarda yemek pişiyor ama ne yapacağımızı bilmiyoruz, bekliyoruz" dedi.