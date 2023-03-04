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Hatay Valiliğinden içme suyu açıklaması

Hatay genelinde deprem sebebi ile meydana gelen şebeke arızalarının giderildiği belirtildi. Hatay Valisi Rahmi Doğan, içme suyuna ilişkin açıklamada bulundu.

04.03.2023 - 13:17 |
Hatay Valiliğinden içme suyu açıklaması

Hatay Valisi Rahmi Doğan tarafından yapılan açıklama:

"Değerli Hemşehrilerim, Hatay genelinde deprem sebebi ile meydana gelen şebeke arızaları ekiplerimizin yoğun çalışmaları sonucu giderilmiştir.

Hijyen amacıyla şebeke suyunun kullanılmasında herhangi bir sorun bulunmamaktadır.

İçme suyu olarak damacana ve şişe su kullanılması gerekmektedir. AFAD tarafından bölgeye içme suyu sevkiyatı sürekli olarak yapılmakta olup, yeterli su stokumuz mevcuttur.

Sosyal Medyada bu konuda kara propaganda yapanlar hakkında gerekli cezai işlemler yapılmaktadır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

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