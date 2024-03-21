Hatay Samandağ Belediye Başkanı kim oldu, hangi parti kazandı? 31 Mart 2024 Yerel Seçimleri Samandağ AK Parti, CHP, İYİ Parti, Zafer Partisi oy oranları...

Türkiye 31 Mart 2024 Pazar günü sandık başına gidiyor. 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Seçimlerinde milyonlarca seçmen oy kullanacak. Büyükşehir Belediye Başkanlarının yanısıra, İlçe Belediye Başkanları ve muhtarların da seçileceği yerel seçim 2024'te Hatay'ın Samandağ Belediye Başkanlığı için de kıyasıya yarış olacak. Peki 31 Mart yerel seçimlerinde samandağ Belediye Başkan adayları kimler oldu? İşte Samandağ ilçesinde AK Parti, İYİ Parti, Zafer Partisi, CHP oy oranları...

HATAY SAMANDAĞ BELEDİYE BAŞKANI KİM OLDU 31 MART 2024?

31 Mart 2024 Yerel seçimlerinde samandağ Belediye başkan adayları



Seyit Ali Aslan AK Parti

Süleyman Bedir Abacı CHP

Elanur Gülşan,İYİ Parti

Suphi Yıldız Zafer Partisi

Emrah Karaçay TİP

*Samandağ Belediye Başkanlığının kazanan parti ve aday seçim akşamı belli olacak ve haberimizde yerini alacaktır.

Seçim sonuçları Gazetevatan'da!

31 Mart seçim sonuçlarını https://secim.gazetevatan.com/ adresinden takip edebilir, il il ve ilçe ilçe oy oranlarına ulaşabilirsiniz.

SAMANDAĞ BELEDİYESİ 2019 SEÇİM SONUÇLARI

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2019 Yerel seçimlerinde Hatay Samandağ Belediye Başkanlığını AK Partili aday CHP'li aday Refik Eryılmaz %63,24 oy oranıyla kazanmıştır.