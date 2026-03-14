Hatay Kırıkhan'da müstakil ev alevlere teslim oldu
14.03.2026 - 01:38
Hatay’ın Kırıkhan ilçesinde alevlere teslim olan müstakil ev kullanılmaz hale geldi.
Yangın, Kırıkhan ilçesine bağlı Çamsarı Mahallesi’nde bulunan müstakil evde yaşandı. Yangını gören mahalle sakinleri durumu 112 acil çağrı merkezine bildirdi. Bölgeye kısa sürede itfaiye ekibi sevk edildi. Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, yangına kısa sürede müdahale ederek diğer meskenlere sıçramadan kontrol altına aldı. Yangında evde hasar oluştu.