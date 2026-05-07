GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
GündemHatay Hava Durumu: 7 Mayıs Perşembe Bugün Hava Nasıl Olacak? Meteoroloji'den Kritik Tahminler

Hatay Hava Durumu: 7 Mayıs Perşembe Bugün Hava Nasıl Olacak? Meteoroloji'den Kritik Tahminler

07.05.2026 - 07:50Güncellenme Tarihi:
Hatay Hava Durumu: 7 Mayıs Perşembe Bugün Hava Nasıl Olacak? Meteoroloji'den Kritik Tahminler

Hatay'da yaşayanlar ve dışarı çıkacaklar dikkat! Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 7 Mayıs Perşembe günü için güncel hava durumu verilerini paylaştı. Peki, bugün Hatay genelinde yağmur var mı, sıcaklık kaç dereceye kadar çıkacak? İşte Antakya, İskenderun ve diğer ilçelerde plan yapacaklar için Hatay saatlik hava durumu tahmini ve 5 günlük detaylı rapor...

Haberin Devamı

Hatay genelinde yaşayan vatandaşlar, 7 Mayıs Perşembe günü Hatay hava durumu verilerini araştırmaya başladı. Özellikle Antakya, İskenderun ve çevre ilçelerde hava sıcaklıklarının seyri merak konusu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından paylaşılan son verilere göre Hatay’da bugün bizi nasıl bir hava bekliyor? İşte bugün Hatay’da yağmur var mı sorusunun yanıtı ve detaylı saatlik tahminler...

Hatay 7 Mayıs Perşembe Hava Durumu Özeti

Bugün Hatay genelinde parçalı bulutlu ve güneşli bir hava hakim. Sabah saatlerinde sahil şeridinde hafif bir nem hissedilirken, öğle saatlerinde sıcaklıklar mevsim normallerinde seyredecek.

  • En Yüksek Sıcaklık: 24°C
  • En Düşük Sıcaklık: 14°C
  • Nem Oranı: %55
  • Rüzgar: Güneybatıdan hafif, yer yer orta kuvvette (15 km/s)

Hatay Saatlik Hava Durumu Tahmini

Gün içinde plan yapacaklar için saatlik beklentiler:

  • 06:00 - 09:00: Az bulutlu ve açık (17°C)
  • 09:00 - 12:00: Güneşli, hafif esintili (21°C)
  • 12:00 - 15:00: Günün en sıcak saatleri, parçalı bulutlu (24°C)
  • 15:00 - 18:00: Bulut yoğunluğu artıyor (22°C)
  • 18:00 - 21:00: Akşam serinliği, sakin hava (18°C)

Hatay’da Bugün Yağmur Var mı?

7 Mayıs Perşembe günü Hatay ve ilçelerinde herhangi bir yağış beklenmiyor. Gökyüzü genel olarak açık ve parçalı bulutlu olacak. Nem oranının sahil kesimlerinde (İskenderun, Arsuz, Samandağ) akşam saatlerine doğru biraz artması bekleniyor.

Hatay 5 Günlük Hava Durumu Tahmini

Haftalık planlarınız için Hatay hava tahmin tablosu:

TarihHava DurumuSıcaklık (Düşük / Yüksek)
7 Mayıs PerşembeParçalı Bulutlu14°C / 24°C
8 Mayıs CumaGüneşli15°C / 26°C
9 Mayıs CumartesiAz Bulutlu16°C / 27°C
10 Mayıs PazarGüneşli17°C / 29°C
11 Mayıs PazartesiParçalı Bulutlu18°C / 28°C

Güncel Haberler

Erzurum’da Kış Geri mi Dönüyor? 7 Mayıs Perşembe Hava Durumu: Yağmur ve Karla Karışık Yağış Uyarısı!
#Gündem

Erzurum’da Kış Geri mi Dönüyor? 7 Mayıs Perşembe Hava Durumu: Yağmur ve Karla Karışık Yağış Uyarısı!

Rize'de üretip dünyaya satıyor, milyonlar kazanıyor! Çöpten 'altına' dönüşüyor, dünyada ilk...
#Ekonomi

Rize'de üretip dünyaya satıyor, milyonlar kazanıyor! Çöpten 'altına' dönüşüyor, dünyada ilk...

Karamanlı üreticinin yüzü gülüyor, asrın rekoru geliyor! Tarihte böylesi görülmedi
#Gündem

Karamanlı üreticinin yüzü gülüyor, asrın rekoru geliyor! Tarihte böylesi görülmedi