Hatay Hava Durumu: 7 Mayıs Perşembe Bugün Hava Nasıl Olacak? Meteoroloji'den Kritik Tahminler

Hatay genelinde yaşayan vatandaşlar, 7 Mayıs Perşembe günü Hatay hava durumu verilerini araştırmaya başladı. Özellikle Antakya, İskenderun ve çevre ilçelerde hava sıcaklıklarının seyri merak konusu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından paylaşılan son verilere göre Hatay’da bugün bizi nasıl bir hava bekliyor? İşte bugün Hatay’da yağmur var mı sorusunun yanıtı ve detaylı saatlik tahminler...

Hatay 7 Mayıs Perşembe Hava Durumu Özeti

Bugün Hatay genelinde parçalı bulutlu ve güneşli bir hava hakim. Sabah saatlerinde sahil şeridinde hafif bir nem hissedilirken, öğle saatlerinde sıcaklıklar mevsim normallerinde seyredecek.

En Yüksek Sıcaklık: 24°C

En Düşük Sıcaklık: 14°C

Nem Oranı: %55

Rüzgar: Güneybatıdan hafif, yer yer orta kuvvette (15 km/s)

Hatay Saatlik Hava Durumu Tahmini

Gün içinde plan yapacaklar için saatlik beklentiler:

06:00 - 09:00: Az bulutlu ve açık (17°C)

09:00 - 12:00: Güneşli, hafif esintili (21°C)

12:00 - 15:00: Günün en sıcak saatleri, parçalı bulutlu (24°C)

15:00 - 18:00: Bulut yoğunluğu artıyor (22°C)

18:00 - 21:00: Akşam serinliği, sakin hava (18°C)

Hatay’da Bugün Yağmur Var mı?

7 Mayıs Perşembe günü Hatay ve ilçelerinde herhangi bir yağış beklenmiyor. Gökyüzü genel olarak açık ve parçalı bulutlu olacak. Nem oranının sahil kesimlerinde (İskenderun, Arsuz, Samandağ) akşam saatlerine doğru biraz artması bekleniyor.

Hatay 5 Günlük Hava Durumu Tahmini

Haftalık planlarınız için Hatay hava tahmin tablosu: