HaberlerGündem Haberleri Hatay Belen’de otomobil, köprüden dereye düştü; 5 yaralı

23.01.2026 - 21:04Güncellenme Tarihi:

Kaynak: Samim SELÇUK/ HATAY, (DHA)

Hatay’ın Belen ilçesinde sürücüsünün kontrolünü yitirdiği otomobilin, köprüden dereye düşmesi sonucu 5 kişi yaralandı.

Kaza, saat 17.00 sıralarında ilçedeki Benlidere ile Çerçikaya Mahallelerini birbirine bağlayan köprüde meydana geldi. Kar yağışının etkili olduğu bölgede M.Y.'nin kontrolünü kaybettiği 31 UH 787 plakalı otomobil, yaklaşık 4 metre yükseklikteki köprüden dereye düştü. İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Otomobil sürücü M.Y. ile yanındaki 4 kişi, itfaiye ekibi tarafından araçtan çıkarıldı. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından 5 yaralı, ambulansla Belen Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

