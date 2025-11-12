Hatay Antakya'da altyapı çalışması sırasında toprak altında kalan işçi kurtarıldı
Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde altyapı çalışması yapılan alanda toprak kayması sonucu yaralanan işçi, hastaneye kaldırıldı.
Odabaşı Mahallesi'nde yürütülen altyapı çalışmasında henüz bilinmeyen nedenle toprak kayması meydana geldi.
Bu sırada alanda çalışan işçilerden biri toprak altında kaldı.
İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla toprağın altından çıkarılan işçi, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.