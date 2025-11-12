GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
GündemHatay Antakya'da altyapı çalışması sırasında toprak altında kalan işçi kurtarıldı
HaberlerGündem Haberleri Hatay Antakya'da altyapı çalışması sırasında toprak altında kalan işçi kurtarıldı

Hatay Antakya'da altyapı çalışması sırasında toprak altında kalan işçi kurtarıldı

12.11.2025 - 20:21Güncellenme Tarihi:

Kaynak: HATAY (AA)

Hatay Antakya'da altyapı çalışması sırasında toprak altında kalan işçi kurtarıldı

Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde altyapı çalışması yapılan alanda toprak kayması sonucu yaralanan işçi, hastaneye kaldırıldı.

Odabaşı Mahallesi'nde yürütülen altyapı çalışmasında henüz bilinmeyen nedenle toprak kayması meydana geldi.

Bu sırada alanda çalışan işçilerden biri toprak altında kaldı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla toprağın altından çıkarılan işçi, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Güncel Haberler

Edirne'de fabrikada yangın! İtfaiye ekiplerinden hızlı müdahale
#Gündem

Edirne'de fabrikada yangın! İtfaiye ekiplerinden hızlı müdahale

Taklit ve tağşiş ürünlerden köfte ürettiler! Vatandaşa yedirecekken suçüstü yakalandılar
#Gündem

Taklit ve tağşiş ürünlerden köfte ürettiler! Vatandaşa yedirecekken suçüstü yakalandılar

Meteoroloji'den Niğde, Kayseri, Sivas, Giresun, Antalya, Bingöl ve Ordu'ya kuvvetli sağanak yağış uyarısı
#Gündem

Meteoroloji'den Niğde, Kayseri, Sivas, Giresun, Antalya, Bingöl ve Ordu'ya kuvvetli sağanak yağış uyarısı