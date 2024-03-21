Hatay Altınözü Belediye Başkanı kim oldu, hangi parti kazandı? 31 Mart 2024 Yerel Seçimleri Altınözü AK Parti, CHP, İYİ Parti, Zafer Partisi oy oranları

Türkiye 31 Mart 2024 Pazar günü sandık başına gidiyor. 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Seçimlerinde milyonlarca seçmen oy kullanacak. Büyükşehir Belediye Başkanlarının yanısıra, İlçe Belediye Başkanları ve muhtarların da seçileceği yerel seçim 2024'te Hatay'ın Altınözü Belediye Başkanlığı için de kıyasıya yarış olacak. Peki 31 Mart yerel seçimlerinde Altınözü Belediye Başkan adayları kimler oldu? İşte Altınözü ilçesinde AK Parti, İYİ Parti, Zafer Partisi, CHP oy oranları...



HATAY ALTINÖZÜ BELEDİYE BAŞKANI KİM OLDU 31 MART 2024?

31 Mart 2024 Yerel seçimlerinde Altınözü Belediye başkan adayları



AK Parti / Rıfat Sarı

CHP / Erol Mengüç

Mehmet Tuncay / İYİ Parti

Osman Yılmaz / Zafer Partisi

Mahmut Şan / Saadet



*Altınözü Belediye Başkanlığının kazanan parti ve aday seçim akşamı belli olacak ve haberimizde yerini alacaktır.

ALTINÖZÜ BELEDİYESİ 2019 YEREL SEÇİM SONUÇLARI

2019 Yerel seçimlerinde Hatay Altınözü Belediye Başkanlığını AK Partili aday Rıfat Sarı 63,19% oy oranıyla kazanmıştır.

SEÇİM SONUÇLARI GAZETEVATAN'DA!

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31 Mart 2024 yerel seçim sonuçlarını canlı olarak https://secim.gazetevatan.com/ adresinden takip edebilir, il il ve ilçe ilçe partilerin aldıkları oy oranlarını görüntüleyebilirsiniz.