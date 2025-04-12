Hastanede doktorların rezalet yazışması ifşa oldu! Karar verildi: Görevden uzaklaştırıldılar

Selçuk Üniversitesi (SÜ), üniversitenin tıp fakültesi hastanesindeki bazı sağlık çalışanlarına ait olduğu iddia edilen skandal yazışmalarla ilgili soruşturma başlatıldığını bildirdi.

ÜNİVERSİTEDEN AÇIKLAMA GELDİ

Üniversitenin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Sosyal medyada yapılan paylaşımlarda yer alan ve üniversitemiz tıp fakültesi hastanesindeki bazı sağlık çalışanlarına ait olduğu iddia edilen yazışmalarla ilgili soruşturma başlatılmış olup, iddiaya konu personeller görevden uzaklaştırılmıştır."