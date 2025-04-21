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Hastane tuvaletinde korkunç olay! 15 yaşındaki kız çocuğu düşük yaptı

21.04.2025 - 17:32Güncellenme Tarihi:

Kaynak: İHA

Hastane tuvaletinde korkunç olay! 15 yaşındaki kız çocuğu düşük yaptı

Karaman'da karın ağrısı şikayeti hastaneye başvuran 15 yaşındaki çocuk, tuvalette düşük yaptı. Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Olay, dün akşam Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servis tuvaletinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, M.N. (15), karın ağrısı şikayetiyle annesiyle birlikte Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne başvurdu.

Muayene sırasında karın ağrısı tekrar başlaması üzerine tuvalete giden M.N, kanama geçirdi. M.N., bir süre sonra düşük yaptığının anlaşılması üzerine hastanede tedavi altına alındı. Olayın polise bildirilmesi üzerine hastaneye gelen polis ekipleri tuvaletin çöpünde 5 aylık cenin buldu.

M.N.’nin tedavisinin tamamlanmasının ardından olayla ilgili ifadesinin alınacağı belirtildi.

Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

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