Hastane randevu sisteminde yeni dönem! 15 gün sınırı geliyor

Sağlık Bakanlığı, devlet hastanelerinde yeni bir uygulama başlattı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, hastane randevusunda yapılan yeni düzenlemeleri açıkladı.

EKİM AYINDA RANDEVUYA GİTMEME ORANI YÜZDE 21

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, MHRS üzerinden randevu alıp gelmeyenlerin oranı önceki aylarda yüzde 30 iken, bu oran ekim ayında yüzde 25'e indi, şu anda yüzde 21'de indiğini belirtti. Bakan Koca, her 4 randevudan birine gidilmediğini açıklamış ve randevu bulamama sorununun önemli bir nedeninin de bu olduğunu belirtmişti.

RANDEVUDA YENİ DÖNEM

Sabah'ta yer alan habere göre; Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) yoğunluğunun önüne geçmek için yeni bir adım atıldığının altını çizen Bakan Koca 'Gitmeyeceği randevuyu iptal etmeyenler 15 gün boyunca aynı bölümden randevu alamayacak. Ancak ani rahatsızlığı nedeni ile acil servise gitmesine veya bir başka rahatsızlığı nedeni ile ilgili branş doktoruna muayene olmasına kısıtlama söz konusu değil' dedi. Koca ayrıca bundan sonra, 'Oradan da buradan da randevu alayım, sonrasına bakayım' dönemi kapanıyor.