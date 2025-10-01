Hasat sezonu için hazırlıklar tamam! Kış mevsiminin keyfi onunla çıkıyor

GAZETE VATAN ANA SAYFA
01.10.2025 - 19:29Güncellenme Tarihi:

Kaynak: İHA

Türkiye'nin en önemli kestane üretim merkezi konumunda olan Aydın ve İzmir dağlarında sezon hazırlıkları başladı. Aylardır yağmur bekleyen kestane üreticisi Eylül ayının son haftasında sezonun ilk yağmuru düşünce bahçelerde temizlik çalışması yaptı.

Aydın'da yaklaşık 8 bin dekar alanda kestane üretimi gerçekleştirilirken, en yoğun üretimin Nazilli, Köşk ve Sultanhisar ilçelerinde olduğu belirtildi. Önümüzdeki haftadan itibaren hava durumuna göre hasadı başlanması beklenen kestanenin bu yıl yüksek kesimlerde iyi, dağ eteklerindeki bölgelerde ise zayıf olduğu belirtildi.

Aydın'ın kestane üretiminde Türkiye'nin lider ili odluğunu belirten çiftçiler sağlıklı bir hasat için bahçelerde dip temizliği yapmanın şart olduğunu belirttiler. Tırpan makineleri ile bahçelerin temizliğini yapan Köşklü çiftçilerden Sadettin Kılınç, "Ağaçtan çırpılarak yere düşürülen kestanenin yerde kaybolmaması için mutlaka dip temizliği yapılması gerekiyor. Eskiden bu işlem oraklarla yapılırdı. Artık tırpan makineleri ile yapılıyor. Bu da ayrı bir iş kolu oldu. Bu yıl her üründe olduğu gibi kestanede de kuraklığın etkisi çok fazla. Görüldüğü kadarıyla taban arazilerde ürün kuraklık nedeniyle yeterince beslenemediği için zayıf. Yüksek kesimlerde normal. Yağışların arkası gelirse ürünler irileşir. Yoksa küçük kalacak" diyerek son yıllarda tarımdaki en büyük sıkıntının kuraklık olduğunu belirtti.

