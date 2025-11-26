Hasadın ardından veriler açıkladı! Türkiye'de en fazla bal üretimi bu ilde yapıldı

Haberin Devamı

Ordu İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Ordu Arı Yetiştiricileri Birliği iş birliğiyle arı ürünlerinin çeşitlendirilmesi, arı sağlığı ve koloni yönetimi, ana arı yetiştiriciliği, genetik etkileşimlerin arı kalitesine etkileri konularında arıcıların teknik kapasitesinin artırılması hedefiyle arıcılara yönelik ‘Sağlıklı Arı, Sağlıklı Yaşam’ temalı eğitim programı düzenlendi. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nde düzenlenen programda konuşan İl Tarım ve Orman Müdürü Bayram Ay, 2025 yılı verilerine göre Ordu’da 645 bin adet arılı kovan olduğunu söyledi. 16 bin 750 ton bal üretimi ile Ordu’nun Türkiye’de en fazla bal üretimi yapılan il olduğunu ifade eden Ay, "İlimiz arı kovanlarının kışı geçirmeleri için oldukça uygun bir iklime sahip olmasına rağmen flora yapısının özelliklerinden olan çiçeklenme döneminin kısıtlı bir süreyi kapsaması sebebiyle arıcılarımızın büyük bir kısmı gezginci arıcılık yapmaktadır. Arıcılık Kayıt Sistemi'nden alınan verilere göre ilimiz, 2025 yılında 645 bin adet arılı kovana sahip olup, 2025 yılı kovan başı bal verimi 26 kilogram olarak tespit edilmiştir. İlimiz, toplamda 16 bin 750 ton bal üretimi ile birlikte Türkiye’de 1. sırada yer almaktadır. 2024 yılı verilerine göre il genelinde 2 bin 635 arıcıya ait 563 bin 521 koloni için 84 milyon 580 bin 86 TL arılı kovan destekleme ödemesi yapılmıştır. 2025 yılı arılı kovan desteklemesi kapsamında birlik üyesi yetiştiricilere kovan başı 140-266 TL, birlik üyesi olmayan yetiştiricilere kovan başı 100-170 TL arası destekleme ödemesi yapılacak olup, destekleme çalışmaları hâlihazırda devam etmektedir" dedi.

Arıcılara yönelik denetimlerin kesintisiz bir şekilde devam ettiğine dikkat çeken Ay, Ordu’dan çeşitli ülkelere 2023 yılında 723 ton 335 kilo, 2024 yılında 598 ton 825 kilo, 2025 yılında ise 371 ton 171 kilo bal ihracatı yapıldığını ve son olarak İngiltere’ye 8 ton bal ihraç edildiğini söyledi.

Ordu Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Akın Çiftçi ise, Türkiye'de en fazla bal üretiminin yapıldığı Ordu'da arıcıların büyük bir kısmının gezgin olduğunu, birlik olarak her zaman arıcıların yanında olduklarını, desteklerinin ve eğitimlerinin devam edeceğini kaydetti.

Konuşmaların ardından Doç. Dr. Ayşe Ebru Borum tarafından arıcılara yönelik ‘Arı Ürünlerinin Çeşitlendirilmesi, Arı Sağlığı ve Koloni Yönetimi’, Dr. Samet Okuyan tarafından ise ‘Bal Arılarında Yetiştirme ve Genetik Etkileşimlerin Ana Arı Kalitesi Üzerine Etkileri’ konularında eğitim verildi. Programda arıcılık sektörüne sunduğu desteklerden dolayı Ordu Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Akın Çiftçi tarafından Ordu Valisi Muammer Erol’a plaket takdim edildi. Vali Erol ise, İl Tarım ve Orman Müdürü Bayram Ay'a, Arıcılık Araştırma Enstitüsü Müdürü Şeref Cınbırtoğlu’na, Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürü Nizamettin Açıkbaş’a, TARSİM Bölge Müdür Yardımcısı Burhan Kılıç’a, Doç. Dr. Ayşe Ebru Borum'a, Dr. Samet Okuyan’a katkılarından dolayı plaket verdi.