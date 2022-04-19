Harun Seçkin kimdir? Tarım Bakanlığı Gıda Kontrol Genel Müdürü hakkında merak edilenler…

Avrupa’da ortaya çıkan ve gittikçe büyüyen Salmonella krizine karşı Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü ikinci bir talimata kadar Kinder markanın ürünlerinin ithalatında yüzde 100 Salmonella analizi yapılması zorunluluğu getirdi. Söz konusu açıklamanın ardından, açıklamada imzası bulunan Harun Seçkin hakkında merak edilenler arttı. İşte Tarım Bakanlığı Gıda Kontrol Genel Müdürü Harun Seçkin…

Harun Seçkin kimdir?

1962 yılında Bursa’da doğan Harun Seçkin, 1986 yılında Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi’nden mezun oldu. 1988 yılında Adıyaman Tarım il Müdürlüğü’nde göreve başlayan Seçkin, 1992-2003 yılları arasında Bursa Orhangazi İlçe Müdürlüğü’nde görevine devam etti.

2003-2004 yılları arasında Bursa Gıda Kontrol ve Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünde Veteriner Hekim, 2004-2009 yılları arasında da aynı kurumda Enstitüsü Müdür Yardımcısı, 2009-2016 yılları arasında Gıda ve Yem Kontrol Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünde Enstitü Müdürü olarak görev yapan Harun Seçkin, 2016 yılı Nisan ayından bu yana Gıda ve Kontrol Genel Müdür Yardımcısı Vekilli olarak görev yapıyordu.

Evli ve 4 çocuk babası olan Harun Seçkin, iyi derece Almanca bilmektedir.