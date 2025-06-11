Harekete geçildi! Yoğun bakıma sıkı denetim geliyor

Sağlık reformu TBMM gündeminde ele alınacak. AK Parti'nin yasama yılı tamamlanmadan Meclis'e taşıyacağı düzenlemeyle kamuoyunda infiale sebebiyet veren yenidoğan çetesi gibi oluşumların bir daha ortaya çıkmaması amacıyla yasal düzenleme geliyor.

HEPSİNE SON VERİLECEK

Sabah'tan Burcu Şen'in haberine göre; üzerinde uzun zamandır çalışılan kanun teklifiyle yenidoğan yoğun bakım ünitelerinin hastaneler için gelir kapısına dönüşmesinin önüne geçilecek. Denetim mekanizması güçlendirilecek. Uygulanacak teyit sistemi ile sevk kararı sağlık kuruluşunun bulunduğu yerleşim birimindeki üst düzey sağlık birimine iletilerek karara bağlanacak. Özel hastanelerde doğan bebeklerin ailelerinden para almak maksadıyla yapılan uygunsuz işlemlere son verilecek. 112 Acil Çağrı Merkezi'nde çalışanların usulsüz yönlendirmelerinin önüne geçilecek. Yenidoğan yoğun bakım ünitelerinde çalışan sağlıkçıların denetimi sıkılaştırılacak.

Özel sektörde yetkin, nitelikli sağlık personeli bulundurmada aranan şartlarda revizyona gidilecek. Personelin görev yaptığı dönemdeki performansları göz önünde bulundurulacak.

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Teklifte ayrıca son dönemlerde tüketimi orantısız şekilde artan takviye edici ilaçlarla ilgili düzenlemeler de yer alacak.

Takviye edici ilaçların piyasaya sunulması ve nasıl tüketileceğine ilişkin hususlar Sağlık Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığı'nın ortaklaşa üye vereceği bir onay kurulu tarafından tespit edilecek.