Hangi il kaç milletvekili çıkaracak? İllere göre milletvekili sayısı kaç oldu? YSK açıkladı!

YSK duyurdu! İllerin milletvekili sayıları belli oldu ve Resmi Gazete’de yayımlandı. YKS’nın kararına göre, TÜİK verilerinden hareketle illerin milletvekili sayıları belli oldu. İllere göre milletvekili dağılımının belirlendiği kararda ayrıca, büyük illerin seçim çevreleri de açıklandı. Peki, Hangi il kaç milletvekili çıkaracak? İllere göre milletvekili sayısı kaç oldu? İşte YKS’nın Resmi Gazete’de yayımlanan kararı!

Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) milletvekili dağılımını belirleyen 124 sayılı kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. YKS, illerin milletvekili sayıları Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden yararlanılarak yapıldı. Kararda, 600 milletvekilinin illere göre dağılımı yapıldı.

EN FAZLA MİLLETVEKİLİ ÇIKARAN İLLER HANGİLERİ?

18'den fazla milletvekili çıkaracak Ankara 3, Bursa 2, İstanbul 3, İzmir 2 seçim bölgesine bölündü. Buna göre; İstanbul 98, Ankara 36, İzmir 28, Bursa 20 ve Antalya 17 vekil çıkaracak.

İLLERE GÖRE MİLLETVEKİLİ SAYISI VE DAĞILIMI





YSK’NIN MİLLETVEKİLİ DAĞILIMINI BELİRLEYEN KARARI İÇİN TIKLAYIN