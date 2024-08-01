Hamas lideri Haniye için cenaze töreni! Hamaney kıldırdı

İran'ın başkenti Tahran'da füzeyle vurulan Hamas lideri İsmail Haniye için ilk tören bugün düzenlendi. Tahran Üniversitesi'ndeki cenaze törenine İran dini lideri Ayetullah Hamaney de katılan isimler arasında.AFP, ellerinde Filistin ve İran bayrakları taşıyan büyük bir kalabalığın Tahran Üniversitesi'nde cenaze için bir araya geldiğini bildiriyor.

İsrail basını, cenazede atılan 'İsrail'e ölüm' sloganlarını ve İsrail'in çöküşünü isteyen pankartları öne çıkardı.62 yaşında yaşamını yitiren İsmail Haniye'nin tabutu, Filistin bayrağına sarıldı. Cenaze namazını kıldıran dini lider Hamaney, Çarşamba günü kurmaylarıyla yaptığı toplantıda İsrail'e doğrudan saldırı emri verdi.Cenaze namazı öncesinde bir konuşma yapan İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, suikastın ABD koordinasyonuyla gerçekleştirdiğini savundu.

Kalibaf, "Bu saldırının ABD'nin desteği ve koordinasyonuyla gerçekleştiğini biliyoruz" dedi.İran, 13 Nisan akşamı topraklarından ilk kez İsrail'e füzeler ve kamikaze silahlı insansız hava araçları ateşledi. Bu saldırı, İsrail'in 1 Nisan tarihinde İran'ın Şam Büyükelçiliği'ndeki bir binayı füzeyle vurması ve Kudüs Gücü'nün en önemli komutanlarından Muhammed Rıza Zahedi'yi öldürmesine bir misillemeydi. İsrail ise birkaç gün sonra İran'ın orta kesimindeki bir askeri üssü vurarak karşı misillemede bulundu.Bu misillemeler, ezeli düşmanlar İran ve İsrail'in savaşa en çok yaklaştıkları andı.İran'ın tekrar benzer bir saldırıyla misilleme yapma ihtimali bulunuyor.

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Ancak Yemen, Lübnan, Irak ve Suriye gibi ülkelerdeki İran yanlısı milislerin dahil olduğu çok cepheli bir misilleme de seçenekler arasında.Devrim Muhafızları'na ait bir misafirhanede kalan Haniye, İran'ın yeni cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın yemin töreni için Tahran'daydı.Ayetullah Hamaney, Filistinli liderin İran topraklarında hedef alındığı için intikamını almayı görev olarak gördüklerini söyledi.Zira, İran sınırları dışından ateşlenen bir füzeyle gerçekleşen Haniye suikastı Tahran yönetimi için ciddi bir güvenlik açığı demek. İran'ın güvenlik teşkilatlarının kapasitesi şimdiden sorgulanıyor.

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İran'ın bir kez daha doğrudan İsrail'e saldırıya mı geçeceği yoksa Yemen, Lübnan, Irak ve Suriye'deki vekil güçleriyle mi misillemede bulunacağı şimdilik belirsiz.İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Çarşamba akşamı kameraların karşısına geçti ve Hizbullah'ın üç numarası Fuat Şükür'ü Beyrut'ta öldürdüklerini söyledi. Netanyahu, beklendiği gibi Tahran saldırısına değinmedi ancak "Tüm düşmanlarımıza ağır darbe indirdik" cümlesini kurdu."İsrail vatandaşları, zor günler bizi bekliyor.

Beyrut'taki saldırıdan bu yana her yönden tehdit sesleri duyuluyor" diyen Netanyahu, Tel Aviv yönetiminin her türlü senaryoya hazırlıklı olduğunu savundu.Gazze Şeridi'nde bugün itibarıyla onuncu ayını dolduran savaşın tüm Orta Doğu'ya yayılan topyekun bir savaşa dönüşeceği korkusu, Çarşamba sabahından bu yana en üst seviyede. İran'ın misillemesi, bölgedeki tüm fay hatlarını harekete geçirebilir.