GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
Gündem'Halikarnas Balıkçısı' Muğla'daki mezarı başında düzenlenen etkinlikte anıldı
HaberlerGündem Haberleri 'Halikarnas Balıkçısı' Muğla'daki mezarı başında düzenlenen etkinlikte anıldı

'Halikarnas Balıkçısı' Muğla'daki mezarı başında düzenlenen etkinlikte anıldı

17.04.2025 - 17:07Güncellenme Tarihi:

Kaynak: AA

'Halikarnas Balıkçısı' Muğla'daki mezarı başında düzenlenen etkinlikte anıldı

"Halikarnas Balıkçısı" mahlaslı gazeteci, yazar, şair, ressam Cevat Şakir Kabaağaçlı, doğum günü dolayısıyla Muğla'daki mezarı başında düzenlenen etkinlikte anıldı.

Bodrum Belediyesince organize edilen anma etkinliği, Kabaağaçlı'nın mezarının bulunduğu Gümbet Mahallesi Gönül Tepesi'nde gerçekleştirildi.

Halikarnas Balıkçısı Muğladaki mezarı başında düzenlenen etkinlikte anıldı

Etkinliğe, Kabaağaçlı'nın torunu Sibel Kabaağaçlı'nın yanı sıra Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı Kanat Özsert ile öğretmenler, öğrenciler, bazı sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Programda, öğrenciler ve öğretmenler tarafından Bodrum'a 1926 yılında sürgün edilen Kabaağaçlı'nın yaşamından kesitler anlatıldı.

Halikarnas Balıkçısı Muğladaki mezarı başında düzenlenen etkinlikte anıldı

Belediye Başkan Yardımcısı Özsert, burada yaptığı konuşmada, Kabaağaçlı'yı doğum gününde minnetle ve özlemle andıklarını belirterek, bugüne kadar birçok kişiye ilham olan kentte böyle bir kişinin yaşamış olmasından dolayı gurur duyduklarını dile getirdi.

Etkinlikte klarnet ve flüt sanatçıları müzik dinletisi de sundu.

Konuşmaların ardından Kabaağaçlı'nın mezarına çocuklar tarafından çiçekler bırakıldı.

Halikarnas Balıkçısı Muğladaki mezarı başında düzenlenen etkinlikte anıldı

 

Güncel Haberler

Hayvan kreşindeki yavrular anne şefkatiyle büyütülüyor!
#Gündem

Hayvan kreşindeki yavrular anne şefkatiyle büyütülüyor!

Malatya Darende'de inşa edilen deprem konutlarına ilk afetzede aile taşındı
#Gündem

Malatya Darende'de inşa edilen deprem konutlarına ilk afetzede aile taşındı

Muş'ta iki aile arasındaki husumet barışla sonuçlandı
#Gündem

Muş'ta iki aile arasındaki husumet barışla sonuçlandı