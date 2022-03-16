Halepçe Katliamı nedir, nasıl oldu? Halepçe Katliamı ne zaman oldu, kim tarafından neden yapıldı?

Halepçe Katliamı 34. Yılında bir kez daha lanetleniyor, hayatını kaybedenler anılıyor. Irak lideri Saddam Hüseyin'in kimyasal bombalarla düzenlediği saldırıda hayatını kaybeden binlerce kişi katliamın yıldönümünde unutulmadı.

HALEPÇE KATLİAMI NEDİR?

Halepçe Katliamı Halepçe bölgesinde yaşanan katliamdır.

HALEPÇE KATLİAMI NE ZAMAN, NASIL OLDU, KİM TARAFINDAN YAPILDI?

Halepçe Katliamı veya Halepçe'ye zehirli gaz saldırısı, İran-Irak Savaşı esnasında Saddam Hüseyin'in, 1986-1988'de Irak'ın kuzeyinde Kürtlere karşı düzenlettiği El-Enfal Harekâtı adlı isyanı bastırma operasyonunun bir parçasıdır.

Saddam Hüseyin, 16 Mart 1988 yılında İran ordusunun ilerleyişini durdurmak amacıyla Irak Ordusunun Kuzey Cephesi Komutanı olan Korgeneral Ali Hasan al-Majid al-Tikriti'ye zehirli gaz bombaları kullanması talimatını verdi. Zehirli gaz bombalarını taşıyan sekiz MiG-23 uçağından Halepçe kasabasına bombardıman düzenlendi.

Irak Yüksek Ceza Mahkemesi 1 Mart 2010 tarihinde soykırım eylemi olarak Halepçe Katliamı'nı tanıdı. Saddam Hüseyin, Halepçe Katliamı'nda Kürtlere karşı soykırım yaptığı suçlamasıyla da yargılanırken, başka bir katliam suçundan Duceyil Katliamı'nda, insanlığa karşı işlenen suçlardan mahkûm edildi ve asılarak idamına karar verildi.

Saddam Hüseyin tarafından yapılan bu kanlı saldırı ve katliam girişimi sonucunda Halepçe kentinde yaşayan 3.200 ila 5.000 arasında ki kişi hayatını kaybetti. Aynı zamanda bu katliamda 7 bin ila 10 bin arasında sivil vatandaş ağır bir şekilde yaralandı. Bu saldırı sonucunda da bazı hastalıklar meydana geldi. Sonradan yapılan doğumlarda sakat çocuklar meydana geldi.