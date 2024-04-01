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Hakurk bölgesine operasyon: 5 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde tespit edilen 5 PKK'lı teröristinde hava harekatıyla etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

01.04.2024 - 12:25 |
Hakurk bölgesine operasyon: 5 terörist etkisiz hale getirildi

MSB'den yapılan açıklama şu şekilde:

Terör yuvalarına kilit vurmaya devam ediyoruz! Irak’ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde tespit edilen 5 PKK'lı terörist, Hava Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi.

Asil milletimizi terör belasından kurtarmak için mücadelemizi büyük bir azim ve kararlılıkla sürdürüyoruz, sürdüreceğiz!

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