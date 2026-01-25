Hakkari'den kahreden haber! Kızakla kayarken halk otobüsünün altında kalan çocuk hayatını kaybetti

GAZETE VATAN ANA SAYFA
25.01.2026 - 16:26Güncellenme Tarihi:

Kaynak: DHA

Hakkari’de kızakla kayarken halk otobüsünün çarpması sonucu ağır yaralanan Lezgin Erdal (11), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Otobüs şoförü gözaltına alındı. Kaza, otobüsün araç içi kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 13.00 sıralarında Keklikpınar Mahallesi’nde meydana geldi. Mahallede kızakla kayan Lezgin Erdal’a, Hakkari Belediyesi’ne ait özel halk otobüsü çarptı. Otobüsün altında kalan Erdal ağır yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Erdal, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından Hakkari Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Lezgin Erdal doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Bu arada kaza, otobüsün araç içi kamerasına yansıdı. Görüntülerde çocuğun kızakla yolda kaydığı sırada otobüsün çarptığı anlar yer aldı. 

Otobüs şoförünün gözaltına alındığı kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

