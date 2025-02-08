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GündemHakkari'de kış turizmi canlanıyor: Merbütan'a toplu taşıma seferleri başladı
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Hakkari'de kış turizmi canlanıyor: Merbütan'a toplu taşıma seferleri başladı

08.02.2025 - 11:29Güncellenme Tarihi:

Kaynak: İHA

Hakkari'de kış turizmi canlanıyor: Merbütan'a toplu taşıma seferleri başladı

Hakkari Belediyesi, kış turizmini canlandırmak ve vatandaşlara ulaşım kolaylığı sağlamak amacıyla Mergabütan Kayak Merkezi'ne toplu taşıma seferlerini başlattı.

Hakkari Belediyesi kış turizmini canlandırmak için Mergabütan Kayak Merkezi'ne toplu taşıma seferlerini başlattı. Her gün saat 08.00 ila 11.00 arasında otobüslerin eski belediye yanındaki duraktan hareket edeceğini belirten yetkililer, öğleden sonra ise 14.00 ile 17. 00 saatleri arasında ise dönüş seferlerinin yapılacağını söylediler.

Kayak merkezine ulaşım sağlamak isteyen vatandaşlar için kişi başı ücretin 60 TL olduğunu ifade eden yetkililer, ödemelerin toplu taşıma kartı ve banka kartı ile yapılabileceğini ve nakit ödemelerin elden alınmayacağını söylediler.

Öte yandan, belediyenin bu hizmeti Hakkari'de kış sporlarına olan ilgiyi artacağını belirten vatandaşlar ise bu hizmetten dolayı belediye yetkililerine teşekkür ettiler.

Hakkaride kış turizmi canlanıyor: Merbütana toplu taşıma seferleri başladı

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