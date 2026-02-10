Hakkari’de istinat duvarı çöktü! Mahalleli panik oldu

GAZETE VATAN ANA SAYFA
10.02.2026 - 08:36

Kaynak: İHA

Hakkari’de etkili olan kar ve yağmur yağışı nedeniyle bir istinat duvarı çöktü.

Edinilen bilgilere göre, Hakkari-Van kara yolu üzerinde bulunan Sümbül Mahallesi Tekser Polis Lojmanları arkasındaki taş istinat duvarı, yoğun yağışlara dayanamayarak büyük bir gürültüyle çöktü.

Çökme sırasında bölgede kimsenin bulunmaması bir facianın önüne geçti. İhbar üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi koordinesinde olay yerine emniyet, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Ekiplerce yapılan incelemede, çökme sonucu çevrede herhangi bir can ve mal güvenliği tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.

