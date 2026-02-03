GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
GündemHakkari'de büyük panik! Dağdan kopan kaya parçası evin duvarını delip, yatak odasına girdi
HaberlerGündem Haberleri Hakkari'de büyük panik! Dağdan kopan kaya parçası evin duvarını delip, yatak odasına girdi

Hakkari'de büyük panik! Dağdan kopan kaya parçası evin duvarını delip, yatak odasına girdi

03.02.2026 - 09:50Güncellenme Tarihi:

Kaynak: İHA

Hakkari'de büyük panik! Dağdan kopan kaya parçası evin duvarını delip, yatak odasına girdi

Hakkari’de dağdan kopan büyük bir kaya parçası, bir evin duvarını delerek yatak odasına girdi.

Olay, dün saat 21.00 sıralarında Karşıyaka Mahallesi’nde meydana geldi. Dağdan kopan kaya barçaları, yuvarlanıp Yusuf Dayan’a ait eve çarptı. Evin arka duvarında büyük hasar oluşurken, kaya parçalarından biri yatak odasının duvarını deldi.

Hakkaride büyük panik Dağdan kopan kaya parçası evin duvarını delip, yatak odasına girdi

Bu sırada evin salonunda oturanlar ise büyük korku ve panik yaşayarak kendilerini dışarı attı. İhbar üzerine adrese AFAD, polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, yeni kaya düşme riskine karşı evi tahliye edip, çevresine güvenlik şeridi çekti.

AFAD ve itfaiye ekipleri evde hasar tespit çalışması yaptı.

Güncel Haberler

Yüzde 90 bedensel engelli Mithat Karataş tek eliyle 3 kitap yazdı
#Gündem

Yüzde 90 bedensel engelli Mithat Karataş tek eliyle 3 kitap yazdı

Enflasyon rakamları açıklandı! Şubat ayı kira zammı ne kadar olacak?
#Ekonomi

Enflasyon rakamları açıklandı! Şubat ayı kira zammı ne kadar olacak?

Ramazan öncesi vatandaşın hakkı korunacak! Bunu yapanların canı çok yanacak
#Ekonomi

Ramazan öncesi vatandaşın hakkı korunacak! Bunu yapanların canı çok yanacak