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Hakkari'de 34 öğrenci öğle yemeğinden sonra rahatsızlanıp hastaneye kaldırıldı! Zehirlenme şüphesi üzerinde duruluyor

05.02.2025 - 14:50Güncellenme Tarihi:

Kaynak: Mehmet ÖZKAN/HAKKARİ, (DHA)-

Hakkari'de 34 öğrenci öğle yemeğinden sonra rahatsızlanıp hastaneye kaldırıldı! Zehirlenme şüphesi üzerinde duruluyor

Hakkari'de okulda öğle yemeği yedikten sonra rahatsızlanan 34 öğrenci, gıda zehirlenmesi şüphesi ile hastaneye kaldırıldı.

Merkeze bağlı Bağışlı köyündeki Mehmetçik İlk ve Ortaokulu'nda, öğle arası hazırlanan yemekleri yiyen öğrencilerden bazılarında mide bulantısı ve baş dönmesi şikayetleri görülmeye başlandı.

Hakkaride 34 öğrenci öğle yemeğinden sonra rahatsızlanıp hastaneye kaldırıldı Zehirlenme şüphesi üzerinde duruluyor

Rahatsızlanan 34 öğrenci, ambulanslarla Hakkari Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Gıda zehirlenmesi şüphesi ile tedaviye alınan öğrencilerin durumlarının iyi olduğu bildirilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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