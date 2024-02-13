Hakan Bayrakçı son İstanbul anketini CNN Türk'te açıkladı: Seçim başa baş

SONAR Araştırma Şirketi Kurucusu Hakan Bayrakçı, CNN Türk'te Ahmet Hakan'ın moderatörlüğünü yaptığı Tarafsız Bölge programında 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Seçimleri'ne dair anket sonucunu paylaştı,

"Seçim başa baş. Böyle bir başa başlık ben görmedim. Yüzde 41, yüzde 41. İki ay önceki anketlerde fark vardı. Ekrem İmamoğlu öndeydi. Ankete katılardan 1391 kişi Murat Kurum demiş, 1401 kişi de Ekrem İmamoğlu demiş. Ben buna bu önde diye bilir miyim? Hata payı zaten yüzde 1,3." diyen Bayrakçı'nın açıklamalarından satır başları;

PARTİNİN OYU AŞILABİLİR

Bu seçim ilçe belediye başkanları için belediye başkanları performanslarına göre oy alacaklar. Partinin oyu 30 ise onun belediye başkanı 48/50 alabilecek.

Genel seçimde Türk milleti hassasiyetlerle oy kullandı. Şimdi bu seçimde Türkiye'nin genel siyasetinde geleceğini belirleyecek. Seçmen İstanbul seçiminde de güvenlik kaygısı olur mu?

- Bunu sadece son 20 gün gözlemleyebiliriz. Şu an seçmen konsantre değil.

Sayın İmamoğlu CHP'de kırılmaya sebebiyet verdi. Bu kırılma CHP'de oy kaybına neden olur mu?

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- Bu tepki bir ölçüde var. Giderek de birkaç puan artabilir. Yani tepkiden bahsediyorum Aleyhinde olabilir. İmamoğlu'nun puanı azalabilir. Geçen seçimde yüzde 54 aldı. Şimdi bu 54 nereye gitti. 5'e yakın İYİ Parti, 5'e yakın DEM. Şimdi bir fire gözüküyor ve bu firenin nedeni de siyasi.

Sayın Kurum açıklanmadan önce AK Parti'nin oyları düşük gözüküyordu. Kurum'un ismi açıklanınca oylar artmaya başladı. Bu trend ne kadar zirve noktası neresi?

- 12/13 puan fark vardı 1-2 ay önce. Buna 20 gün sonra yapılacak anketten sonra net cevap verebiliriz. CHP 1 aydır o kadar karıştı ki, evet koyu CHP'li sadece iç çekiyor. Bir 4/5 puan var ki, bu çok tedirgin ediyor. Mesela başa baş ilçeleri vardı, Üsküdar, Tuzla, Sancaktepe gibi, bu ilçelerde çok farklı sonuçlar çıkmış.

İlçelerdeki icraatlar ve belediye başkan adayına bakarak oy veriliyor. Kafa kafaya alınmış ilçelerde 20 puan fark olanlar var. Kağıthane'de 35 puan fark var. Üsküdar'da 20 puan, Sancaktepe'de 14/15 puan fark var. Bürokrat ağırlıklı ve hizmet ağırlıklı konuşmaları beğeniliyor Kurum'un. Siyasete fazla girmiyor Kurum ve bu çok iyi bir şey. Deprem, yıkım ile özdeşleşmiş bir yapısı var. İstanbul deprem beklentisi içerisinde. Gerilimi tırmandırmıyor Kurum.

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CHP'DEN KIRILANLAR NEREYE GİDİYOR?

Memleket Partisi 1,5/2'den aşağı almayacak. 2,5 gibi ölçüyorum bu puanı. CHP, DEM'in İstanbul'da aday çıkarmasını pek umursamıyor gibi. CHP Lideri Özel'in açıklamaları da öyle gösteriyor.

İSTANBUL'DA YENİDEN REFAH'IN OYU NE?

Yeniden Refah, İstanbul'da Mehmet Altınöz'ü, Ankara'da Suat Kılıç'ı aday gösterdi. Melik Yiğitel "Yeniden Refah'ın İstanbul'daki oyu yüzde 1 alır" dedi. İsmail Dükel de Yeniden Refah'ın Ankara'da yüzde 5,2 oy alacağını belirtti.