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Hafif ticari araçla kamyon çarpıştı! Ölü ve yaralı var

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde, hafif ticari araç ile kamyonun çarpıştığı kazada Mehmet Dilli (64) hayatını kaybetti, Seydihan A. ise yaralandı.

05.11.2023 - 15:17 | | DHA
Hafif ticari araçla kamyon çarpıştı! Ölü ve yaralı var

Kaza, öğle saatlerinde Karanlıkdere Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Mehmet Dilli yönetimindeki 02 ADA 285 plakalı hafif ticari araç, iddiaya göre sollama yapınca karşı yönden gelen Seydihan A. yönetimindeki 27 SA 500 plakalı kamyonla çarpıştı.

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Yoldan geçen diğer araç sürücülerinin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan iki sürücü, itfaiye erlerince çıkarıldı. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Mehmet Dilli'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

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Seydihan A. ise ilk müdahalenin ardından Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Seydihan A.’nın, sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.

Mehmet Dilli'nin cenazesi, olay yeri incelemesinin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

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