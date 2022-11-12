Hac ve Umre seyahatleriyle ilgili yeni karar
Hac ve Umre seyahatleriyle ilgili yeni karar verildi. "Hac ve Umre Seyahatleri ile İlgili İşlerin Diyanet İşleri Başkanlığınca Yürütülmesine Dair Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar" Resmi Gazete'de yayımlandı.
12.11.2022 - 09:13 |
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan karara göre, Türkiye Seyahat Acentaları Birliği temsilcisi Kültür ve Turizm Bakanlığınca belirlenecek usul ve esaslar çerçevesinde, Başkanlıkla sözleşme imzalamış acentalar tarafından kendi aralarından seçilecek.