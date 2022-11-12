Hac ve Umre seyahatleriyle ilgili yeni karar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan karara göre, Türkiye Seyahat Acentaları Birliği temsilcisi Kültür ve Turizm Bakanlığınca belirlenecek usul ve esaslar çerçevesinde, Başkanlıkla sözleşme imzalamış acentalar tarafından kendi aralarından seçilecek.