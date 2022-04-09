Suudi Arabistan koronavirÃ¼s salgÄ±nÄ± sebebiyle 2020 yÄ±lÄ±nda Ã¼lke dÄ±ÅŸÄ±nda misafir kabul etmemiÅŸ, 2021â€™de ise sadece belirlenen Ã¼lkelerden hac ve umre iÃ§in ziyaretÃ§iler Ã¼lkeye alÄ±nmÄ±ÅŸtÄ±. TÃ¼rkiye Suudi Arabistan tarafÄ±ndan belirlenen Ã¼lkelerin dÄ±ÅŸÄ±nda kalmÄ±ÅŸtÄ± ve TÃ¼rkiyeâ€™den umre ve hac iÃ§in misafir kabul edilmemiÅŸti. Åžimdi hac ibadetini yerine getirmek isteyen vatandaÅŸlar Hac olacak mÄ± 2022, TÃ¼rkiyeâ€™ye bu sene hac var mÄ±? sorularÄ±na yanÄ±t ararken Suudi Arabistan hac kontenjanÄ± iÃ§in aÃ§Ä±klama yaptÄ±. Ä°ÅŸte detaylarâ€¦

SUUDÄ° ARABÄ°STAN HAC KONTENJANI AÃ‡IKLAMASI

2022 hac mevsiminde Suudi Arabistan'Ä±n iÃ§inden ve dÄ±ÅŸÄ±ndan ziyaretÃ§i kontenjanÄ±nÄ±n bir milyona yÃ¼kseltildiÄŸi belirtildi. ZiyaretÃ§ilerin her Ã¼lkenin payÄ±na dÃ¼ÅŸen sayÄ±ya gÃ¶re belirleneceÄŸi aktarÄ±lan aÃ§Ä±klamada, bu yÄ±l hacÂ iÃ§inÂ kutsal topraklara kabul edilecek ziyaretÃ§ilerde 65 yaÅŸ altÄ± olmasÄ±nÄ±n yanÄ± sÄ±ra Kovid-19 aÅŸÄ±sÄ±nÄ±n temel dozlarÄ±nÄ± yaptÄ±rmÄ±ÅŸ olmalarÄ± ÅŸartÄ± aranacaÄŸÄ± ifade edildi. AÃ§Ä±klamada, hac ibadeti iÃ§in Suudi Arabistan'a seyahat eden her yolcununÂ sonÂ 72 saat iÃ§inde alÄ±nmÄ±ÅŸ negatif PCR test sonucunu ibraz edeceÄŸi aktarÄ±ldÄ±.

BU SENE HAC OLACAK MI 2022, TÃœRKÄ°YEâ€™YE HAC VAR MI?

Diyanet Ä°ÅŸleri BaÅŸkanÄ± Ali ErbaÅŸ konu hakkÄ±nda yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, "Muhtemelen vaka sayÄ±sÄ± az olan Ã¼lkelerden az sayÄ±da umreci kabul ediyorlar. Ama bunun iÃ§erisinde 21 kadar Ã¼lke yok, TÃ¼rkiye yok, Avrupa Ã¼lkeleri yok. Biz onlarÄ±n kararÄ±nÄ± bekleyeceÄŸiz. 2 milyon kadar kardeÅŸimiz ÅŸu anda hacca kayÄ±tlÄ±, hac iÃ§in bekliyor. Mesela Ã¼lkelerin binde biri kadar kontenjan tanÄ±yorlardÄ± geÃ§miÅŸ dÃ¶nemde. Åžimdi bu 10 binde bir mi olur, nasÄ±l olur, bunlarÄ±n kriterlerini bekleyeceÄŸiz. EÄŸer aÃ§Ä±lÄ±rsa ve kontenjan ne kadar verilirse TÃ¼rkiye'ye, bizim hazÄ±rlÄ±klarÄ±mÄ±z tam.Â Milletimiz mÃ¼sterih olsun. GeÃ§miÅŸ dÃ¶nemde kendisine kura Ã§Ä±kan hacÄ±larÄ±mÄ±zÄ±n Ã¶ncelikleri var" ifadelerini kullanmÄ±ÅŸtÄ±.Â

Diyanet Ä°ÅŸleri BaÅŸkanÄ± Prof. Dr.Â Ali ErbaÅŸ, geÃ§tiÄŸimiz gÃ¼nlerde Hac ve Umre BakanÄ±Â Dr. Tevfik er Rabia'nÄ±n davetlisi olarakÂ Suudi Arabistan'a gitti. ErbaÅŸ ziyaretler kapsamÄ±ndaÂ Suudi Arabistan Hac ve Umre BakanÄ±Â Dr. Tevfik er Rabia ileÂ pandemi sebebiyle iki yÄ±ldÄ±r ifa edilemeyen hac ve umre konusunda fikir alÄ±ÅŸveriÅŸinde bulundu.

Konuya dair Diyanet Ä°ÅŸleri BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±ndan henÃ¼z bir aÃ§Ä±klama yapÄ±lmadÄ±. 2022 hac ve umre kayÄ±t sÃ¼recine iliÅŸkin henÃ¼z bir aÃ§Ä±klama yapÄ±lmadÄ±.