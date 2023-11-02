Hac kura sonuçları açıklandı
Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi, 2024 yılı Hac kura sonuçları açıklandığını duyurdu.
02.11.2023 - 21:20 |
Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi'nden yapılan açıklama şu şekilde: 2024 yılı hac kura sonuçları açıklandı. @ekapi ’da bulunan “Hac İşlemleri” dijital hizmeti üzerinden Hac kura sonucunuzu sorgulayabilirsiniz.
📢 2024 Yılı Hac Kura Sonuçları Açıklandı@ekapi’da bulunan “Hac İşlemleri” dijital hizmeti üzerinden Hac kura sonucunuzu sorgulayabilirsiniz.— CB Dijital Dönüşüm Ofisi (@dijital) November 2, 2023
🔗 https://t.co/Leq8ev0MXt
🤝 @diyanetbasin pic.twitter.com/8XMFL3jUIC