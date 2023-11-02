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Hac kura sonuçları açıklandı

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi, 2024 yılı Hac kura sonuçları açıklandığını duyurdu.

02.11.2023 - 21:20 |
Hac kura sonuçları açıklandı

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi'nden yapılan açıklama şu şekilde: 2024 yılı hac kura sonuçları açıklandı. @ekapi ’da bulunan “Hac İşlemleri” dijital hizmeti üzerinden Hac kura sonucunuzu sorgulayabilirsiniz.

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