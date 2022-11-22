Hablemitoğlu cinayetinde iddianame kabul edildi

İddianemede, Gülen ile örgüt yöneticilerinden Mustafa Özcan, Aydın Köstem ve eski istihbaratçı Enver Altaylı, Hablemitoğlu'nu öldürmeye azmettirmekle suçlamasıyla ağırlaştırılmış müebbet hapisle yargılanacak. Böylece suikastın üzerinden 20 yıl geçtikten sonra Dava açılmış oldu.