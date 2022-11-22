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Hablemitoğlu cinayetinde iddianame kabul edildi

Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu'nun öldürülmesiyle ilgili aralarında FETÖ elebaşı Gülen ile firari emekli Albay Levent Göktaş'ın da bulunduğu 10 kişi hakkında hazırlanan iddianame kabul edildi.

22.11.2022 - 14:06 |
Hablemitoğlu cinayetinde iddianame kabul edildi

İddianemede, Gülen ile örgüt yöneticilerinden Mustafa Özcan, Aydın Köstem ve eski istihbaratçı Enver Altaylı, Hablemitoğlu'nu öldürmeye azmettirmekle suçlamasıyla ağırlaştırılmış müebbet hapisle yargılanacak. Böylece suikastın üzerinden 20 yıl geçtikten sonra Dava açılmış oldu.

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