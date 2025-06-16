Güzel sanatlar 90 yaşında! Kültür ve sanatla daha güçlü Türkiye hedefi

Cumhuriyetin 2. yüzyılında kültürle ve sanatla büyüyen bir Türkiye idealine vurgu yapan Bakan Ersoy, “Bugün burada 2’nci yüzyılında, aydınlık ufuklara emin adımlarla yürüyen Cumhuriyetimizin kültür ve sanat politikalarının temel taşlarından biri olan Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğümüzün 90. yıl dönümünü sizlerle birlikte kutlamaktan büyük bir onur ve memnuniyet duyuyorum.” ifadeleriyle sözlerine başladı.

Genel Müdürlüğün 1935 yılında, genç Cumhuriyetin büyük hedeflerine ulaşma gayesiyle kurulduğunu hatırlatan Ersoy, o yıllarda zor koşullara rağmen kültür ve sanat altyapısının kurulmasına öncelik verildiğini vurguladı. Ersoy, “Büyük zorluklar altında mücadele sürerken ülkemizin kültür ve sanat alt yapısının güçlü ve köklü bir yapıya kavuşturulması ihtiyacı öne çıktı ve 10 Haziran 1935 tarihinde bu güzide Genel Müdürlüğümüz kuruldu.” dedi.

Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü’nün sadece bir kamu kurumu değil, aynı zamanda sanatı toplumla buluşturan bir köprü, sanatçılar için bir okul ve kültürel belleği yaşatan bir kurum olduğuna dikkat çeken Ersoy, bu köklü belleğin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın güçlü vizyonu ve desteğiyle daha da güçlendiğini belirtti.

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“CUMHURBAŞKANIMIZIN KÜLTÜR-SANAT TALİMATLARI YERİNİ BULDU”

Kültür ve sanat alanındaki prestij projeleri hayata geçirirken Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın verdiği talimatları hatırlatan Bakan Ersoy, “Sayın Cumhurbaşkanımız ülkemiz adına kültür sanat alanındaki prestij projelerini ‘hemen tamamlamamız’ yönünde talimat vermişlerdi. Ben ve ekip arkadaşlarım da Sayın Cumhurbaşkanımıza verdiğimiz sözü yerine getirerek peş peşe Atatürk Kültür Merkezi, Ankara Resim ve Heykel Müzesi, CSO Ada Ankara Yerleşkesi ve Tarihî Binası Restorasyonu, İzmir Kültür Sanat Fabrikası ve Rami Kütüphanesi gibi dünya ölçeğinde kültür-sanat merkezlerinin açılışlarını gerçekleştirdik.” ifadelerini kullandı.

Bu merkezlerin yalnızca birer yapı değil, kültür ve sanatla “dolu dolu” mekânlar olmasının hedeflediklerini ve Kültür Yolu Festivallerini hayata geçirirken bu noktada en büyük gücün Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü’nün insan kaynağı olduğunu vurgulayan Ersoy, “Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğümüz ve sanatçılarımız kültür ve sanat alanındaki tüm programlarda başarılarımıza başarı kattılar.” dedi.

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Bakan Ersoy, Genel Müdürlüğün bugün de aynı misyonla çalışmaya devam ettiğini belirterek, sanatın hayatın her alanına taşınmasında önemli görevler üstlendiğini kaydetti. Kurumun geçmişten bugüne taşıdığı değere dikkat çeken Ersoy, “Kurumumuzun bugünlere gelmesinde emeği geçen herkese; geçmişten bugüne görev yapan tüm sanatçılarımıza, yöneticilerimize ve çalışanlarımıza şükranlarımı sunuyorum.” şeklinde konuştu.

Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü’nün 90. yılını yürekten kutlayarak sanatla dolu nice yıllar dileyen Ersoy konuşmasını “Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılına adım atarken, kültür ve sanatla daha güçlü bir Türkiye hedefi doğrultusunda sizlerle birlikte çalışmaya devam edeceğiz.” sözleriyle tamamladı.

90. YIL KUTLAMALARI SANATLA TAÇLANACAK

Törende konuşan Genel Müdür Ömer Faruk Belviranlı ise kurumun köklü tarihine dikkat çekti.

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“Birbirinden değerli sanatçılar bu çatı altında yetişmiş, parlamış veyahut sanat yaşamını burada noktalamıştır” diyen Belviranlı, Cumhuriyetimizin sanat yolculuğunun bir aynası ve lokomotifi olan Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü’nün bugün, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un üstün destekleriyle ülkemizin kültür-sanat alanındaki medar-ı iftiharı olmaya devam ettiğini vurguladı.

Kurumun, Kültür Yolu Festivallerine etkinlikleriyle güç kattığını, yarışmaları ve iş birlikleriyle sanatı ve sanatçıyı her daim desteklemeyi sürdürdüğünü belirten Belviranlı, Türkiye'nin en seçkin sanatçılarını ve birer ekol hâline gelen sanat birimlerini çatısı altında bulundurmanın gururunu yaşadıklarını ifade etti.

Konuşmasında önemli bir müjdeyi de paylaşan Genel Müdür Belviranlı, “Doksanıncı yılımızı, birimlerimizin bulunduğu illerde başta Ankara ve İstanbul olmak üzere eylül ayındaki sezon açılışından başlayarak çeşitli etkinlikler, sahne gösterileri ve konserlerle taçlandıracağımızı buradan duyurmak istiyorum” dedi.