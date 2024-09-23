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Gürcistan'dan İstanbul'a hasta götürürken kaza yaptılar! Hasar meydana geldi

Gürcistan'dan İstanbul'a hasta götüren aile Samsun'da kaza yaptı. Kaza, Samsun'un Kavak ilçesi Çakallı mevkisi Samsun-Ankara karayolu üzerinde meydana geldi.

23.09.2024 - 10:54 | | İHA
Gürcistan'dan İstanbul'a hasta götürürken kaza yaptılar! Hasar meydana geldi

Kaza, Samsun'un Kavak ilçesi Çakallı mevkisi Samsun-Ankara karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Salome Chıkvaıdze (33) adlı kadının idaresindeki DF 030 FD Gürcistan plakalı otomobil direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu refüjdeki bariyere çarptı. Araçta bulunan Gürcistan uyruklu 3 kadın ile 2 yaşlarındaki çocuk kazayı yara almadan atlattı. Ailenin, araçta bulunanların hasta olan çocuğu tedavisi için Gürcistan'dan İstanbul'a hastaneye götürdükleri öğrenildi. Kaza sonrası araçta büyük çapta maddi hasar meydana geldi.

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