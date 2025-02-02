Coruk, Fransa'dan 2020 yÄ±lÄ±nda dÃ¶ndÃ¼ÄŸÃ¼ Sulusaray'da Ã§iftÃ§ilik yapmaya karar verdi. TKDK'ye baÅŸvuran Coruk, aldÄ±ÄŸÄ± 800 bin lira hibe ile 40 bÃ¼yÃ¼kbaÅŸ hayvan edindi.

BÃ¼yÃ¼kbaÅŸ hayvan Ã§iftliÄŸi kuran Coruk, ilerleyen yÄ±llarda sahibi olduÄŸu hayvanlarÄ±n buzaÄŸÄ±lamasÄ±nÄ±n yanÄ± sÄ±ra yeni hayvanlar satÄ±n aldÄ±.

Sahibi olduklarÄ±nÄ±n bir kÄ±smÄ±nÄ± satan Coruk'un halihazÄ±rda 120 bÃ¼yÃ¼kbaÅŸ hayvanÄ± bulunuyor.

Ä°LÃ‡EDE TKDK DESTEÄžÄ°YLE KURULAN 5 Ä°ÅžLETME BULUNUYOR

Yusuf Coruk, yurt dÄ±ÅŸÄ±nda 16 yÄ±l yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±nÄ±, memleketine dÃ¶nÃ¼nce hayvancÄ±lÄ±k yapmaya karar verdiÄŸini sÃ¶yledi.

Desteklerinden yararlanmak Ã¼zere TKDK'ye baÅŸvurduÄŸunu belirten Coruk, aile iÅŸletmesi olarak Ã§alÄ±ÅŸtÄ±klarÄ±nÄ±, bundan Ã§ok memnun olduklarÄ±nÄ±, bunun devamÄ±nÄ±n getirilmesini, insanlarÄ±n yÃ¶nlendirilmesini talep ettiklerini anlattÄ±.

Coruk, ilÃ§ede TKDK desteÄŸiyle 5 hayvan iÅŸletmesi kurulduÄŸunu dile getirerek ÅŸu ifadeleri kullandÄ±:

"TKDK'de Ã§alÄ±ÅŸan arkadaÅŸlarÄ±n yardÄ±mÄ±yla ilÃ§emizde hayvan iÅŸletmeleri kuruldu. Yurt dÄ±ÅŸÄ±ndan memleketimize gelmemize sebep olanlara teÅŸekkÃ¼r ediyorum."Â

Bu tÃ¼r yatÄ±rÄ±mlarÄ±n bÃ¼yÃ¼k olduÄŸunu, bu nedenle desteklerin Ã¶nem taÅŸÄ±dÄ±ÄŸÄ±nÄ± kaydeden Coruk, "Ä°ÅŸimiz burasÄ± oldu, memleketimiz oldu. Bu yatÄ±rÄ±mlar bÃ¼yÃ¼k yatÄ±rÄ±mlar. Ailemiz de memnun kaldÄ±. Biz de iÅŸimize dÃ¶ndÃ¼k. Bizim mesleÄŸimiz Ã§iftÃ§ilik, hayvancÄ±lÄ±k. Avrupa'da Ã§alÄ±ÅŸÄ±p Ã§abaladÄ±k, bugÃ¼n de iÅŸimizin baÅŸÄ±ndayÄ±z. Bundan da Ã§ok memnunuz." diye konuÅŸtu.

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