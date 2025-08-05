Günlük 4 bin TL'ye işçi bulunamıyorlar: Hasat dönemi geldi, eleman yok!

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Afyonkarahisar’da lahana hasadına başlayan bir çiftçi, işçi bulmakta zorlandıklarını belirterek duruma tepki gösterdi. Günlük 4 bin TL yevmiye teklif etmelerine rağmen çalışacak kimseyi bulamadıklarını söyleyen çiftçi, "Emeğimiz tarlada kalmasın, çalışacak eleman arıyoruz" diyerek çağrıda bulundu.

“Acil işçiye ihtiyacımız var. Günlük 4 bin TL veriyoruz ama kimse gelmiyor” diyen Afyonkarahisarlı lahana üreticisi, yüksek yevmiye teklifine rağmen çalışacak eleman bulamamaktan dert yandı.

Haberler'de yer alan habere göre; tarım sektöründe iş gücü bulma sorunu her geçen yıl daha da derinleşiyor. Üreticiler, özellikle hasat dönemlerinde yeterli sayıda işçi bulamadıklarını belirtiyor. Gençlerin tarımsal işlere ilgisizliği nedeniyle birçok çiftçi, üretimin aksadığını ve verim kaybı yaşandığını dile getiriyor.