GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
GündemGünlük 4 bin TL'ye işçi bulunamıyorlar: Hasat dönemi geldi, eleman yok!
HaberlerGündem Haberleri Günlük 4 bin TL'ye işçi bulunamıyorlar: Hasat dönemi geldi, eleman yok!

Günlük 4 bin TL'ye işçi bulunamıyorlar: Hasat dönemi geldi, eleman yok!

05.08.2025 - 09:00Güncellenme Tarihi:
Günlük 4 bin TL'ye işçi bulunamıyorlar: Hasat dönemi geldi, eleman yok!

Tarımda işçi krizi büyüyor. Afyonkarahisar’daki üreticiler, yüksek yevmiyeye rağmen eleman bulamıyor; gençlerin tarımdan uzaklaşması üretimi tehdit ediyor. “Emeğimiz tarlada kalmasın” diyen çiftçiler ise günlük 4 bin TL ücretle işçi bulamamaktan şikayetçi.

Haberin Devamı

Afyonkarahisar’da lahana hasadına başlayan bir çiftçi, işçi bulmakta zorlandıklarını belirterek duruma tepki gösterdi. Günlük 4 bin TL yevmiye teklif etmelerine rağmen çalışacak kimseyi bulamadıklarını söyleyen çiftçi, "Emeğimiz tarlada kalmasın, çalışacak eleman arıyoruz" diyerek çağrıda bulundu.

İLGİLİ HABER

Cebinden neredeyse para bile çıkmadan yeni işini kurdu! Karaman'dan çıktı, dünya markası oldu: 21 ülkeye satış yapıyor
Cebinden neredeyse para bile çıkmadan yeni işini kurdu! Karaman'dan çıktı, dünya markası oldu: 21 ülkeye satış yapıyor

“Acil işçiye ihtiyacımız var. Günlük 4 bin TL veriyoruz ama kimse gelmiyor” diyen Afyonkarahisarlı lahana üreticisi, yüksek yevmiye teklifine rağmen çalışacak eleman bulamamaktan dert yandı.

İLGİLİ HABER

Bursa'nın göbeğinde çok sayıda taşınmaz 450 TL'ye kiraya verilecek! 10 yıl kullanım hakkı var
Bursa'nın göbeğinde çok sayıda taşınmaz 450 TL'ye kiraya verilecek! 10 yıl kullanım hakkı var

Haberler'de yer alan habere göre; tarım sektöründe iş gücü bulma sorunu her geçen yıl daha da derinleşiyor. Üreticiler, özellikle hasat dönemlerinde yeterli sayıda işçi bulamadıklarını belirtiyor. Gençlerin tarımsal işlere ilgisizliği nedeniyle birçok çiftçi, üretimin aksadığını ve verim kaybı yaşandığını dile getiriyor.

 

 

Güncel Haberler

Van'da inci kefali sezonu açıldı! Kilosu 100 liradan alıcı buluyor
#Gündem

Van'da inci kefali sezonu açıldı! Kilosu 100 liradan alıcı buluyor

Hatay'da su satarak bisiklet hayali kuran çocuk, mutlu sona ulaştı! Cesur'un çalışkanlığını görenler el uzattı
#Gündem

Hatay'da su satarak bisiklet hayali kuran çocuk, mutlu sona ulaştı! Cesur'un çalışkanlığını görenler el uzattı

Bayburt'ta limonun fiyatı ikiye katlandı! 500 TL'de olsa alırım diyen var
#Gündem

Bayburt'ta limonun fiyatı ikiye katlandı! 500 TL'de olsa alırım diyen var