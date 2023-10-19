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Günlük 25 bin varil petrol üretimi yapılıyor! İnceleme yapıldı

Şırnak Valisi Cevdet Atay, TPAO Genel Müdürü Melih Han Bilgin ile birlikte Gabar Bölgesi’nde faaliyet gösteren ve günlük 25 bin varil petrol üretim yapılan kuyularda bir dizi temas ve incelemede bulundu.

19.10.2023 - 13:21 | | İHA
Günlük 25 bin varil petrol üretimi yapılıyor! İnceleme yapıldı

Petrol üretim kuyularındaki devam eden çalışmalar hakkında bilgi alan Şırnak Valisi Cevdet Atay, ilk olarak Gabar-TPAO Şehit Aybüke Yalçın Sahası 5iBirlik lokasyonunu ziyaret ederek, sondaj çalışmalarını inceledi. Vali Atay, TPAO Genel Müdürü Melih Han Bilgin ve beraberindeki heyet ardından sondaj çalışmaları başlayan 32 No’lu petrol kuyusunda ve Şehit Esma Çevik 30 No’lu Üretim İstasyonu'nda incelemelerde bulunarak çalışanlarla yemek programında bir araya geldi.

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Şehit Esma Çevik Üretim İstasyonu'nu ziyaret ederek, kuyulardan çıkartılan ham petrol numunelerini inceleyen Vali Cevdet Atay ve beraberindekiler, bölgede görev yapan güvenlik korucuları ile bir araya gelerek TPAO Yaşam Alanı'ndaki konteynerleri de ziyaret etti.
Şeyh Mehmet 2 No’lu Güvenlik Kulesi'nde de temaslarda bulunan Şırnak Valisi Atay, görevi başındaki kahraman Mehmetçiklere kolaylıklar diledi.
Vali Atay ve TPAO Genel Müdürü Bilgin’e ziyaretlerinde, Şırnak İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Murat Bulut, TPAO Şırnak Bölge Müdürü Oğuz Şahin ve TPAO heyeti ile eşlik etti.

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Temaslarının ardından saha çalışanları ile bir araya gelerek değerlendirmelerde bulunan Vali Atay, “Sahalarımızda bir dizi incelemede bulunduk. Siz çalışan arkadaşlarımızı tebrik ediyoruz. Biz, her zaman devlet olarak yanınızdayız. Arkadaşlarımızın en iyi şartlarda çalışması için gerekli tedbirlerimizi aldık. Bölgemize ve ülkemize hayırlı ve uğurlu olsun” dedi.

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