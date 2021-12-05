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Güney Kıbrıs'taki cami saldırısına Türkiye'den sert tepki!

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Güney Kıbrıs Rum Kesiminde bir camiiye yapılan saldırı kınanarak, "Bu ve benzeri eylemler sadece Müslümanları hedef almamakta, insanlığın ortak değerlerini tehdit etmekte" denildi.

05.12.2021 - 22:44 | | DHA
Güney Kıbrıs'taki cami saldırısına Türkiye'den sert tepki!

Dışişleri Bakanlığından, Güney Kıbrıs Rum Kesiminde bulunan bir camiye yönelik kundaklama saldırısı hakkında açıklama yapıldı. Bakanlıktan yapılan açıklamada "Güney Kıbrıs Rum Kesiminde bulunan Larnaka Büyük Camii'ne yönelik kundaklama saldırısını şiddetli şekilde kınıyoruz. İslam karşıtlığının son örneklerinden birisi olan bu ve benzeri eylemler sadece Müslümanları hedef almamakta, aynı zamanda, insanlığın ortak değerlerini tehdit etmekte; bazı çevrelerin barış içinde bir arada yaşama anlayışından ne kadar uzak olduğunu göstermektedir" ifadeleri kaydedildi.

 

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