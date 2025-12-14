Gümüşhane'de kartpostallık manazara doğa yürüyüşü!

Haberin Devamı

Gümüşhane'de alternatif turizmin ve doğa sporlarının öncüsü olan GÜDAK, bu hafta rotasını Kürtün ilçesine bağlı Özkürtün beldesine çevirdi. Şehrin gürültüsünden uzaklaşarak doğanın kalbine yolculuk yapmak isteyen 28 katılımcı, Karaçukur Mahallesi'nden başlayıp Konacık köyünde sona eren zorlu parkuru başarıyla tamamladı. Karın beyaz bir örtüyle kapladığı coğrafya, katılımcılara unutulmaz anlar yaşattı. Doğaseverler, 15 kilometrelik parkur boyunca kış mevsiminin en güzel hallerine tanıklık etti. Yer yer 20 santimetreyi bulan kar kalınlığı yürüyüşü zorlaştırsa da katılımcılar, kartpostalları aratmayan manzara eşliğinde hem spor yaptı hem de Gümüşhane'nin bakir doğasını fotoğraflama imkânı buldu. Vali Yardımcısı Muhammed Deniz Kılınç'ın da eşlik ettiği yürütüşte sporcular zaman zaman kar üzerinde birbirleriyle güreşti, takla attı, kartopu oynayarak stres attı.



"Gümüşhane'nin doğası büyülüyor"

İzmir'den gelen Veteriner Hekim İrem Kendir, kentin doğasına hayran kaldığını belirtti. Bir yıldır Gümüşhane'de yaşadığını ifade eden Kendir, "Erkek arkadaşımın zorunlu hizmeti nedeniyle buradayız. Her yürüyüşte Gümüşhane'nin eşsiz doğası bizi bir kez daha büyülüyor. Kar diz boyuydu, ağaçlar ve doğa inanılmaz keyifliydi. Hatta dayanamayıp taze karın tadına bile baktım. Yeni insanlarla tanışmak ve bu atmosferi solumak paha biçilemez" ifadelerini kullandı.



"Örümcek Ormanları ve çevresi ölmeden önce görülmesi gereken bir yer"

Gümüşhane Üniversitesi İtfaiyecilik Bölümü öğrencisi Mehmet Çevik ise, Ankara ve Yozgat gibi şehirlerde bulunmasına rağmen böyle bir güzellikle karşılaşmadığını vurguladı. GÜDAK ile çıktığı bu yolculuktan büyük keyif aldığını belirten Çevik, "Mükemmel bir manzarası var. Ankara'da bile böyle güzellikler görmedim. Özellikle Örümcek Ormanları ve çevresi, ölmeden önce mutlaka görülmesi gereken yerler. Kışın ayrı, yazın ayrı güzel. Arkadaşlarıma kesinlikle tavsiye ediyorum" diyerek bölgenin turizm değerine dikkat çekti.

GÜDAK üyesi Aleyna Gün, eitkinliği bir "rehabilitasyon süreci" olarak tanımlayarak, doğa yürüyüşlerinin dışarıdan göründüğü gibi sadece fiziksel bir yorgunluk olmadığını, aksine ruhsal bir dinlenme sağladığını belirtti. Yürüyüşün kendisi için çocukluk hayallerinin gerçekleşmesi anlamına geldiğini söyleyen Gün, "Kartpostal gibi bir atmosferde yürüdük, sanki yılbaşı bizim için erken gelmişti. Videolarda yorucu görünebilir ama burada ruhunuz ve zihniniz dinleniyor. Zihniniz dinlenince bedeniniz o tatlı yorgunluğu hoş karşılıyor. 7 yaşımda hayal ettiğim her şeyi 27 yaşımda GÜDAK sayesinde yaşıyorum. Büyük bir özveriyle parkurları hazırlayan ekibe teşekkür ediyorum" dedi.