26.02.2026 - 01:44Güncellenme Tarihi:

Kaynak: GÜMÜŞHANE (İHA)

Gümüşhane Valiliği tarafından yapılan açıklamada, etkili olması beklenen kar yağışı ve buzlanma riski nedeniyle 26 Şubat Perşembe günü eğitim-öğretime 1 gün ara verildiği bildirildi.

Valilik açıklamasında, meteorolojik tahminlere göre il genelinde başlayan kar yağışının aralıklarla ve yer yer yoğun şekilde devam edeceği, hava sıcaklığındaki düşüşe bağlı olarak özellikle sabah saatlerinde buzlanma ve don olaylarının yaşanabileceğinin öngörüldüğü ifade edildi.

Açıklamada, il merkezi ve ilçelerde Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı her tür ve derecedeki resmi ve özel örgün ve yaygın eğitim kurumları ile resmi ve özel kreşlerde 26 Şubat 2026 Perşembe günü eğitim-öğretim faaliyetlerine 1 gün ara verildiği kaydedildi.

Kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan hamile, engelli, malul ve ağır kronik hastalığı bulunan personel ile çocuğu kreş, anaokulu ve ilkokula devam eden kadın personelin aynı gün idari izinli sayılacağı belirtilirken, sağlık, güvenlik ve 24 saat esasına göre hizmet veren birimlerde çalışan personelin durumunun ilgili birim amirlerince değerlendirileceği aktarıldı.

#Gündem

Gümüşhane’de eğitim-öğretime 1 gün ara verildi

