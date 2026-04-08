GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
Gümüşhane'de ambulans ile otomobil çarpıştı 3 kişi yaralandı

08.04.2026 - 23:10Güncellenme Tarihi:

Kaynak: GÜMÜŞHANE (İHA)

Gümüşhane’de otomobil ile ambulansın çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, merkeze bağlı Gökçepınar köyü Pekün Dağı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Asiye E. (40) idaresindeki 61 VK 150 plakalı otomobil ile karşı şeritte seyir halinde bulunan Ali B. (26) yönetimindeki 29 ABD 961 plakalı ambulans çarpıştı.

Kazada otomobil sürücüsü Asiye E. ile araçta yolcu olarak bulunan Şenay K. İ. (40) ve ambulansta hasta yakını olarak bulunan Necla P. (55) yaralandı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

İhbar üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, Gümüşhane Devlet Hastanesi ile Kelkit İlçe Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı.

Ambulans sürücüsü Ali B. ile araçta görevli ATT personelleri Çiğdem Ç., Aysel A. ve ambulansta hasta olarak bulunan Nazmiye B.’nin ise kazayı yara almadan atlattığı belirtildi.

