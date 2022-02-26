Gülsüm Khalilova kimdir, nereli? Ukrayna'dan son gelişmeleri gözyaşlarıyla aktaran gazeteci Gülsüm Khalilova’nın biyografisi!

Khalilova bugün paylaştığı videosunda "Arkadaşlar savaşın içinden herkese merhaba. Belki bu sizinle son yayınımız olur. Çünkü başkent sürekli vuruluyor. Hükümet yetkilileri insanların sığınağa gitmeleri için çağrılar yapıyor. Bildiğiniz 1941-1945 Varşova gibi olmuş buralar. 21. asırda 1941'in karanlığını yaşıyoruz ama biz buradayız ve çalışmaya devam ediyoruz. Bizim kanal Rusya tarafından bilinen bir kanal ve ilk hedefleri arasında. Ama olsun korkarak yaşamaktansa şereflice ölmek daha güzel." ifadelerini kullandı. Gazeteci Khaliova'nın videosu kısa sürede 20 bini aşkın retweet ve 80 bini aşkın beğeni aldı.

Gazeteci Gülsüm Khalilova kimdir?

Kırım Tatarlarından olan Gülsüm Khalilova Kiev’de yaşıyor. Konuğu olduğu bir programda ailesi hakkında bilgi veren Khalilova, anne ve babasının Özbekistan’da yaşadığını söylemişti. 7 yıldır Rus işgali altındaki anavatanı Kırım ile ilgili yayınlanan yapan Gülsüm Khalilova bir süre ATR kanalı muhabiri olarak görev aldı. ATR’nin kapanması sonrasında tüm yayınlarını kendi hesabı üzerinden gerçekleştirmeye başlayan Gülsüm Khalilova, Ukrayna’daki gelişmeleri anlık olarak sosyal medya hesaplarından paylaşıyor.