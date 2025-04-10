Gülden Coni cinayetinde kahreden detaylar! Acılı baba gözyaşları içinde anlattı: 'Kızımı katlettikten sonra 11 kişi tıraş etmiş'

Sunuculuğunu Hakan Ural ve Ferda Yıldırım’ın yaptığı “Neler Oluyor Hayatta” programında Edirne’de meydana gelen korkunç cinayet masaya yatırıldı.

14 yaşındaki E.A. isimli çocuk, birlikte olma teklifini reddeden aynı yaştaki Gülden Coni'yi bıçaklayarak öldürmüştü.

Katledilen kız çocuğunun acılı babası “Neler Oluyor Hayatta” programında çok önemli açıklamalar yaptı.

“KIZIMI KATLETTİKTEN SONRA GİDİP İNSANLARI TIRAŞA DEVAM ETMİŞ”

İşte babanın korkunç cinayete dair o çarpıcı sözleri; “Acımız çok büyük. Bu katil kızımın sevgilisi falan değildi. Takıntı haline getirmişti yavrumu.

Bu eylemi zaten bir gün önce planlamış. Defalarca bıçaklamış yavrumu. Planlı bir şekilde haince öldürdü. Kızımı katlettikten sonra da üzeri kanlı bir şekilde eve gidiyor. Annesi tarafından üzeri değiştiriliyor.

Kendisi bir berber dükkanında çalışıyormuş. Üzerini değiştirdikten sonra işe gitmiş ve soğukkanlı bir şekilde insanları tıraş etmeye devam etmiş. 11 kişiyi tıraş etmiş. Böyle bir canilik olmaz. Kızımın cesedi 8 saat orada kalmış. Ailesi cinayeti kabul etmedi ilk başta. Acımız korkunç. Bu katilin en ağır şekilde yargılanmasını rica ediyorum. Cumhurbaşkanımıza yalvarıyorum. Arkamızda dursun. Bizim kızımız öldü. Başka Güldenler ölmesin.”