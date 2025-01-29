Gri listede aranan FETÖ/PDY üyesi eski hakim Ankara'da yakalandı
29.01.2025 - 13:40Güncellenme Tarihi:
9 yıldır gri kategoride aranan FETÖ/PDY üyesi eski hakim Yaşar Akyıldız, Ankara'da yakalanarak gözaltına alındı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca FETÖ/PDY'nin yargı yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 'Silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan 9 yıldır gri kategoride aranan eski hakim Yaşar Akyıldız, dün Ankara'da saklandığı adreste yakalandı.
FETÖ'NÜN ADAYI OLMUŞTU
FETÖ/PDY/nin 2014 yılında gerçekleştirilen Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu seçimlerinde aday gösterdiği Akyıldız'ın sorgusu, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi'nde sürüyor.