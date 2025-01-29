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Gri listede aranan FETÖ/PDY üyesi eski hakim Ankara'da yakalandı

29.01.2025 - 13:40Güncellenme Tarihi:

Kaynak: DHA

Gri listede aranan FETÖ/PDY üyesi eski hakim Ankara'da yakalandı

9 yıldır gri kategoride aranan FETÖ/PDY üyesi eski hakim Yaşar Akyıldız, Ankara'da yakalanarak gözaltına alındı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca FETÖ/PDY'nin yargı yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 'Silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan 9 yıldır gri kategoride aranan eski hakim Yaşar Akyıldız, dün Ankara'da saklandığı adreste yakalandı.

FETÖ'NÜN ADAYI OLMUŞTU

 

FETÖ/PDY/nin 2014 yılında gerçekleştirilen Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu seçimlerinde aday gösterdiği Akyıldız'ın sorgusu, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi'nde sürüyor.

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