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Gri kategoride aranan terörist teslim oldu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, gri kategoride aranan PKK'lı teröristin ikna yolu ile teslim olduğunu söyledi.

01.06.2022 - 10:07 |
Gri kategoride aranan terörist teslim oldu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, terörle mücadeleye ilişkin yeni bir açıklama yaptı. Bakan Soylu, "PKK Terör Örgütü sökülüp atılıyor... Bir haftada yurt içinde 2. örgüt mensubu, ikna ile teslim oldu. Gri Kategorideki örgüt mensubu, dün öğlen saatlerinde ailesinin de çabaları ile terör örgütünden kaçarak güvenlik güçlerine teslim oldu." dedi.

Gri kategoride aranan terörist teslim oldu

 

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