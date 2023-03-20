Gözler kritik toplantıya çevrildi! İşte masadaki ana gündem maddesi

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde iki haftanın ardından tekrar toplanacak. Kabine'nin en önemli gündem maddeleri arasında Kahramanmaraş merkezli depremler ile seçim süreci ve güvenliği yer alacak. Dış politika ve ekonomi ile ilgili yeni adımların da masadaki konular arasında olması bekleniyor. Ayrıca; Türkiye-Mısır ilişkilerinde normalleşme sürecine ilişkin Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Erdoğan'a sunum yapması bekleniyor.

KABİNE TOPLANTISI'NDA HANGİ KONULAR ELE ALINACAK?

Kabine'nin en önemli gündem maddelerinin arasında deprem ile seçim süreci ve güvenliğinin yer alması bekleniyor.

DEPREMZEDELER İÇİN YAPILAN KONUTLARIN İLK TEMELİ ATILDI

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler 10 ilde büyük yıkıma yol açmıştı. Bu kapsamda ilk temellerin atıldığı konutlarla ilgili Erdoğan'a bir sunum yapılacak.

SEL DE KABİNE GÜNDEMİNDE

Sel felaketinin de yaşandığı deprem bölgelerinde bulunan bakanların son duruma ilişkin Erdoğan'a kapsamlı bir rapor ve değerlendirme aktarması bekleniyor.

EKONOMİ VE DIŞ POLİTİKA

Kabine Toplantısı'nda ekonomide atılacak yeni adımlar ve dış politikanın da ele alınması bekleniyor. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, mevkidaşı Samih Şukri'nin davetiyle dün Mısır'a bir ziyaret gerçekleştirmişti.

Çavuşoğlu'nun Mısır'a gerçekleştirdiği ziyaret, 11 yılın ardından yapılmış olması açısından büyük öneme sahip…

Mısır'ın davetiyle gerçekleştirilen bu ziyaret iki ülke arasındaki ilişkilerin normalleşmesi yolunda önemli bir aşama olarak görülüyor.

Bu kapsamda Bakan Çavuşoğlu'nun Mısır'a gerçekleştirdiği ziyaretle ilgili Erdoğan'a sunum yapması bekleniyor.

TOKİ KURALARI

Ayrıca, illerde gerçekleştirilmeye başlanan arsa ve orta gelirli TOKİ çekilişlerine ilişkin de kabinede ilgili bakanların bilgilendirme yapması bekleniyor.

İki haftalık aranın ardından gerçekleştirilecek toplantının ardından Erdoğan kameraların karşısına geçerek açıklamada bulunacak.