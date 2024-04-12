Google yerine, Tiktok ve Youtube! Z kuşağı kullanmayı çoktan bıraktı

Özellikle genç nüfus üzerine yoğunlaşan YPulse isimli kamuoyu araştırma şirketinin çalışmasına göre, 18-24 yaş aralığındaki ABD’li gençlerin yüzde 48’i internet aramalarında öncelikle Google’a gidiyor. Bu yaş aralığındaki gençlerin yüzde 21’i TikTok’a, yüzde 5’i ise YouTube’a başvuruyor. 25-39 yaş aralığı için ise Google’ı ilk arama kaynağı olarak görenlerin oranı yüzde 58.

KAPSAM DEĞİŞTİ

Hürriyet'te yer alan habere göre; Google internet aramalarında hâlâ en çok tercih edilen site olmasına rağmen genç nüfusta görülen tercih değişikliklerinin uzun vadede ortalama kullanıcı alışkanlıklarını değiştirebileceği değerlendiriliyor. Gençlerin eğiliminin ardında ise birden fazla sebep var. Araştırma yetkilisi MaryLeigh Bliss, sosyal medya platformlarının profilinin “arkadaşlar ve aile üyeleriyle bağlantı kurmayı sağlayan ortamdan bilgi otobanına” dönüştüğünü ifade ederek bu sitelerin alışılagelmiş yapılarından daha geniş bir alanı kapsamaya başladığına işaret ediyor.

İNTERNETİN YERLİLERİ

Değişimdeki bir başka sebep ise Google’ın, 2000’li yıllarda internet kullanmaya başlayan nüfus için neredeyse internet kullanımının temeli gibi görülmesiyken, bu yıllarda doğan bugünkü gençlerin ise dijital dünyanın gerçek yerlileri olması ve çok daha fazla alternatifle büyümüş olmaları. Google’ın arama sonuçlarında çok fazla reklamlı içeriğe yer veriyor olması da genç kullanıcıların alternatiflere yönelmesindeki etkenler arasında gösteriliyor. Gelirlerinin ciddi bir kısmı arama sonuçlarıyla ilişkilendirilen reklamlara dayanan 2 trilyon dolarlık şirketin, son dönemde yapay zekâ destekli arama motoru özelliklerine yönelmesinin gidişatı değiştirebileceği yorumları yapılıyor.

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